La nota attrice toscana, poche ore fa ha commosso i followers parlando a cuore aperto del suo dramma privato: ‘Ci ho combattuto per anni’.

Nominata Reginetta di Bellezza nel 2013, Giulia Arena è tra le attrici più belle e amate dal pubblico italiano, la quale la sta apprezzando nelle vesti di Ludovica, celebre personaggio di una delle soap opera targate Rai, più viste del momento, Il Paradiso delle Signore.

Seguitissima sui social, dove vanta oltre 110mila followers, ama condividere la sua vita privata e professionale.

Proprio pochissime ore fa, l’attrice de il Paradiso delle Signore, ha voluto condividere con i propri fan il dramma del suo passato, lanciando altresì, un’importantissimo messaggio a chi la segue.

Ecco tutti i dettagli.

Il dramma contro cui ha dovuto combattere per anni

In uno dei suoi ultimi post pubblicati sulla sua bacheca social, Giulia Arena, si è lasciata andare ad una lunghissima riflessione, prendendo spunto dalle domande che sempre ‘più ricorrenti’ le arrivano tra i messaggi privati.

E parlando di cura delle pelle, e di problematiche legate alla pelle, ha rivelato che in passato e per molti anni si è trovata a ‘combattere con una pelle […] asfittica, ipersensibile, con continue reazioni allergiche, perennemente soggetta a sbalzi ormonali’.

Un vero dramma per l’attrice, che le avrà procurato non poco dolore e disagio.

A tal proposito l’Ex Reginetta di bellezza, ha voluto mostrare senza vergogna, la sua pelle qualche tempo fa deturpata dagli sfoghi, guarita dalle mani sapienti del Professor Antonino Di Pietro, noto dermatologo e Direttore di Ok Salute.

Giulia Arena, l’importante messaggio per le sue fan

La Ludovica de Il Paradiso delle Signore ci ha tenuto poi a ribadire, che non esistono creme miracolose, ma che è necessario in primis saper ascoltare la propria pelle, e in secondo luogo affidarsi alle mani esperte di un dermatologo che potrà consigliare ‘prodotti validi e formulati per le proprie esigenze specifiche’.

Un messaggio importante quello della Arena, che se da un lato invita ad accettarsi, ha voluto, condividendo la sua esperienza personale, far capire ‘quanto una pelle in salute […] sia un percorso fatto di attenzione e costanza, occhi e consigli esperti e prodotti di vera qualità e formulati su misura per le nostre esigenze’.

Parole che hanno colpito le sue followers, le quali conoscono molto bene, il disagio e la sofferenza, che si prova dinanzi a certe battaglie.