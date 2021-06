Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: un NUOVO arrivo sostituisce Maria?

Il set della soap italiana ha da poco riaperto i battenti e le indiscrezioni sulla nuova stagione dilagano sul web: ecco i dettagli!

A svelare tutto una new entry che andrà a rimpolpare il cast che purtroppo in questi mesi ha visto numerosi abbandoni.

Gli utenti hanno però sospettato che questo arrivo in realtà nasconda l’addio di uno dei personaggi più amati del Paradiso delle Signore, ecco di chi si tratta e cosa c’è di vero!

Il Paradiso delle Signore, 6’ stagione: quando inizia e primi spoiler

La quinta stagione della soap ambientata nei ruggenti anni ’60 si è conclusa con molte storyline che hanno lasciato l’amaro in bocca agli appassionati. Il destino di Marcello e Ludovica, la fine del matrimonio tra Marta e Vittorio, il difficile fidanzamentto di Maria e Rocco.

Queste sono solo alcune delle dinamiche che i fan della serie non vedono l’ora di riprendere nella 6′ stagione. Sì, perché la stagione numero 6 de Il Paradiso delle Signore si farà e già emergono rumors sulla data di avvio.

La data più probabile è il 6 settembre 2021 o, in alternativa, il 13. Non manca dunque molto, e gli attori sono già tornati sul set per le prime riprese.

Ma chi saranno i nuovi arrivi e i protagonisti che diranno addio? Una notizia recente ha fatto sobbalzare i fan della soap!

Il Paradiso delle Signore 6: Maria sostituita?

La super notizia è filtrata grazie al profilo social di Laura Rossi, che su Instagram ha annunciato di essere presente nel cast de Il Paradiso delle Signore 6!

La giovane ha annunciato di aver ottenuto il ruolo di “sartina” nella soap e le foto sono inequivocabili: la bella Laura è già in azione sul set!

Gli utenti hanno ipotizzato che se il ruolo della Rossi sarà quello della sarta, questo significa che andrà a sostituire Maria Puglisi. Potrebbe essere? La trama ha aperto a tale rischio, dal momento che il padre della bella Maria vuole che dopo il matrimonio con Rocco la ragazza torni in Sicilia, ma i fan sperano che ciò non accada!

Chi è Laura Rossi, new entry nel cast

Ma chi è Laura Rossi? Non si conosce molto di lei, dal suo profilo Instagram possiamo scoprire che nella vita si occupa di Neuroscienze, Digital Marketing ed intelligenza artificiale.

La Rossi appare spigliata davanti all’obiettivo ed ama condividere con i suoi followers esperienze di vita quotidiana e pensieri, ed i suoi scatti sono sempre molto apprezzati.

Come afferma lei stessa, non ha esperienze precedenti nel mondo della recitazione ma siamo certi che dopo la partecipazione a Il Paradiso delle Signore le si apriranno molte strade!

Non ci resta che augurare a tutto il cast de Il Paradiso delle Signore una strepitosa 6 stagione come le altre fino ad ora!

