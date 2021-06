Beautiful, anticipazioni Usa: Quinn beccata a letto con Carter, cambia TUTTO!

Nuove puntate da cardiopalma quelle in arrivo tra qualche tempo in Italia, scopriamo cosa accadrà nella soap più seguita di sempre!

Nelle prossime puntate di Beautiful tutto cambierà e gli equilibri rischieranno di saltare per uno scandalo a luci rosse!

La moglie di Eric avrà un’avventura bollente con il giovane Carter ma la tresca sarà scoperta: ecco chi sarà a scoperchiare il tradimento!

Beautiful, anticipazioni Usa: Eric e Quinn, qualcosa li dividerà ancora?

Le vicende della soap americana nel prossimo futuro seguirà l’evolversi della situazione tra due protagonisti in particolare. Stiamo parlando di Eric Forrester e della bruna consorte Quinn Fuller.

La loro love story non è stata delle più tranquille ma i due in passato hanno vissuto una crisi dovuta all’intromissione della Fulton nel matrimonio di Ridge e Brooke. La donna parteggiava infatti per Shauna ed ha più volte tentato di dividere i due coniugi.

Forrester senior apparentemente ha deciso di perdonare la fumantina moglie ma tra loro ha continuato ad esistere una distanza sia fisica che di comunicazione.

Tutto ciò ha contribuito a far temere che i due fossero prossimi alla separazione, anche se Quinn non lo desiderava.

Un colpo di scena però smuoverà le acque nelle prossime puntate, e sarà impensabile!

Beautiful, anticipazioni trame: Quinn a letto con Carter, chi li vedrà?

Ad avvicinare Quinn al giovane Carter era stato inizialmente il tentativo della moglie di Eric di avvicinarlo a Zoe Buckingham quando tra i due la storia era naufragata.

A contribuire, anche la freddezza di Eric partito per un viaggio di affari.

La Fuller abbattuta si è ritrovata a confidarsi con l’avvocato Carter ed i due si sono spinti più in là e non solo una volta. La forte attrazione tra i due li ha dunque portati a due incontri clandestini durante uno dei quali proprio Zoe piomberà improvvisamente rischiando di scoprire tutto!

Beautiful, spoiler: la tresca si complica, Shauna aiuta Quinn

A coprire l’amica sarà Shauna Fulton che dirà a Zoe di essere lei l’amante di Carter ma le sorelle Zoe e Paris non si berranno del tutto la storia. Paris Inizierà allora ad indagare finchè non ascolterà dei discorsi che sveleranno che a tradire è stata proprio Quinn!

Carter finirà a rimettersi con Zoe e progettare il matrimonio per nascondere ad Eric quanto avvenuto ma il segreto non sarà al sicuro a lungo…

Per scoprire cos’altro accadrà non ci resta che continuare a seguire le puntate nel consueto appuntamento giornaliero con Beautiful delle 13.45 su Canale 5!

