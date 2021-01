Il Paradiso delle Signore 5, spoiler al 22/01: Salvo e Gabriella si baciano

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate della soap più seguita di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55.

Dopo la lite con suo padre, Salvatore prenderà una decisione drastica. Gabriella cercherà di parlargli ed in seguito i due finiranno a baciarsi. Tra Beatrice e Vittorio si frapporrà Marta e Conti svelerà un segreto alla cognata.

Se sei curioso di scoprire tutti i colpi di scena delle prossime puntate continua a leggere!

Paradiso delle Signore, anticipazioni: il bacio tra Gabriella e Salvo

Gli appassionati della soap di Rai 1 questa settimana si saranno accorti che a causa della cancellazione della puntata di lunedì 18 gennaio la storia ha subito uno slittamento rispetto alla canonica programmazione.

Vedremo se e quando le puntate si rimetteranno in pari, nel frattempo nelle restanti puntate della settimana vedremo le varie storyline proseguire.

La vicenda tra Gabriella e Salvatore sta procedendo a passo svelto ed ogni puntata è sempre più comprensibile che tra i due il sentimento non è affatto sopito.

Nelle puntate entro il 22 gennaio vedremo una svolta impensabile: tra i due ex ci sarà un bacio appassionato!

Il tutto avverrà dopo che Gabriella è intervenuta per sedare il litigio tra Salvatore e suo padre Giuseppe. La Rossi ed il giovane Amato si recheranno in Caffetteria e lì si scioglieranno in un bacio inaspettato.

La Rossi in seguito racconterà del bacio alla sua amica Laura e poi inventerà scuse per non stare insieme a Cosimo. Cosa accadrà ora al matrimonio ormai imminente?

Puntate fino al 22/01: Beatrice scopre che Marta non può avere figli

Come vi abbiamo anticipato in questo articolo, tra Beatrice e Vittorio si sono frapposti i dolci ricordi del passato che li hanno avvicinati molto e tra i due la tensione è alle stelle.

Questa settimana però tra i due tornerà a sentirsi forte la presenza della moglie di Vittorio: Marta (Gloria Radulescu) farà infatti recapitare una lettera.

Conti resterà colpito dalle parole d’amore della moglie e dalla promessa di ritornare presto a casa. Vittorio parlerà con la cognata e arriverà a rivelarle che Marta non potrà mai avere figli.

Armando fa ragionare il figlio di Agnese

Il figlio della signora Amato in seguito al litigio avuto con il padre deciderà di lasciare la casa famigliare.

Per il giovane non è un buon momento, già provato dal rapporto con la ex Gabriella che sta per sposare un altro. Salvo racconterà a Marcello cosa è accaduto dopo la lite con il padre: ha infatti dormito in Caffetteria.

Sarà il Ferraris ad intervenire per convincere Salvatore a non andare via di casa ed Agnese allo stesso tempo comincerà a ribellarsi al marito soprattutto dopo aver visto come tratta il figlio.

Se sei curioso di scoprire cosa altro accadrà nelle prossime puntate de il Paradiso delle Signore 5 continua a seguirci e rivedi tutte le repliche su RaiPlay.