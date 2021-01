Il Paradiso delle Signore 5, 8 gennaio: una figura del passato spaventa Adelaide

Novità incredibili stanno per accadere nella seguita soap di Rai 1, le nuove puntate ci riserveranno dei ritorni impensabili!

La contessa Adelaide sarà preoccupata per la figura di Achille mentre la lettera di Salvatore scatenerà una catena di eventi. Anche per la famiglia Conti sono in arrivo delle novità, cosa accadrà a Beatrice?

Questo e molto altro nella puntata numero 60 dell’8 gennaio 2020, se vuoi scoprire tutto ciò che accadrà continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Achille Ravasi fa di nuovo preoccupare Adelaide?

Le nuove puntate sono riprese da poco ed il clima all’interno della soap è ancora festoso ma non tutti possono gioire serenamente. La contessa avrà molti pensieri che la preoccuperanno.

Prima di tutto quello del matrimonio di Marta a rischio. La presenza di Beatrice accanto a Vittorio rende infatti sospettosa Adelaide preoccupata che Conti possa soppiantare la moglie con la cognata.

Oltre a ciò, un altro pensiero oscura la serenità della contessa: si tratta di Achille Ravasi.

L’uomo, ormai sparito da tempo torna a farsi avanti nei discorsi tra Umberto ed il padre di Cosimo.

Proprio il Bergamini senior infatti proporrà ad Umberto un affare di natura immobiliare. A preoccupare Adelaide, interpretata dalla bravissima Vanessa Gravina, sarà il fatto che tale affare aveva visto coinvolto tempo prima il Ravasi.

Intanto Umberto inizierà a fare il doppio gioco con il padre di Cosimo per capire di cosa si tratti

Spoiler puntata numero 60: la lettera di Salvatore è stata scoperta

Nel frattempo Salvatore, dopo aver trovato la lettera che tempo prima aveva scritto per Gabriella, decide di chiarire con sua madre perché non è stata spedita.

La Amato però non è ancora tornata ma Salvo ha in mente un modo per chiarire se è stata lei o meno: le farà trovare la lettera e poi le chiederà spiegazioni.

Anche Gabriella appena saputo della lettera correrà da Salvo per avere spiegazioni: cosa accadrà al suo progetto di matrimonio con Cosimo?

Anticipazioni 8 gennaio: novità in arrivo per Beatrice

La cognata di Vittorio ha sempre più la pressione di essere ospite del fratello del suo defunto marito e avrà la voglia di cercare un nuovo lavoro per gravare meno su di lui.

La proposta del cognato la avvicinerebbe in realtà ancora di più a lui: Beatrice diventerebbe infatti la segretaria di Luciano al Paradiso delle Signore.

Intanto la figlia di Beatrice ed il figlio di Clelia diventano sempre più amici, come notato con piacere le madri. Serena e Carletto si scambieranno anche dei regali prima di separarsi per un periodo.

Per non perdere nessuno dei colpi di scena in arrivo non resta che sintonizzarsi su Rai 1 alle 15.55 dal lunedì al venerdì per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore!