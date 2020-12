Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la confessione di Vanessa Gravina

Lo scontro brutale tra Adelaide e Vittorio, la tempesta di neve e il ritorno di Ludovica. Questo e molto altro nei nuovi episodi della soap.

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, avrete modo di vedere che il personaggio di Adelaide di Sant’Erasmo sarà coinvolto nel ritorno di Ludovica Brancia Di Montalto.

L’attrice Giulia Arena, infatti, tornerà a interpretare la spietata bionda dopo una lunga assenza. Adelaide dovrà fare i conti anche con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Nei frattempo, l’attrice che interpreta Adelaide, Vanessa Gravina, ha voluto fare una confessione inaspettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: lo scontro tra Adelaide e Vittorio

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, vi sarà un imprevisto interno alla famiglia Guarnieri. Il personaggio di Marta, infatti, non riuscirà a tornare a Milano a causa della neve.

Mentre, Adelaide cercherà di dividere il legame instauratosi Vittorio e Beatrice. La donna proporrà alla cognata di Conti una vacanza in montagna, dopo di che la farà lavorare anche nei giorni festivi.

A un certo punto, Vittorio scoprirà il piano di Adelaide e i due si affronteranno in un imperdibile faccia a faccia.

Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina svela: “È stata la mia prima volta”

In attesa della messa in onda delle prossime puntate, l’attrice che interpreta Adelaide di Sant’Erasmo ha pubblicato sui social spezzoni di alcune delle interviste rilasciate in questi anni.

Vanessa Gravina ha una lunga carriera alle spalle, partita a soli 6 mesi in uno spot pubblicitario e proseguita con film e fiction di successo.

Solo adesso l’attrice ha voluto fare una confessione sulla sua prima copertina:

“La mia prima volta su una copertina è stata nello storico Radio Corriere Tv nel novembre del 2001”.

La copertina del noto settimanale le fu dedicata mentre era protagonista, con Giorgio Borghetti, della soap opera di successo Incantesimo.

Da allora, Vanessa Gravina di strada ne ha fatta e adesso interpreta la contessa Adelaide di Sant’Erasmo ne Il Paradiso delle Signore.