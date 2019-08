Il motivo spaventoso per cui non dovresti riutilizzare l’olio da cucina

Un recente studio sugli effetti dell’olio da cucina riscaldato sul corpo trae una conclusione allarmante.

Perché non riutilizzare l’olio da cucina

Un team di ricerca dell‘Università dell’Illinois a Urbana-Champaign ha iniziato a testare gli effetti dell’olio per friggere termicamente abusato (che è il termine fantasioso per olio da cucina che è stato elevato ripetutamente ad alte temperature) sui topi di laboratorio.

Il riutilizzo dell’olio da cucina è una pratica comune nei ristoranti a servizio rapido per friggere, ad esempio, le patatine fritte. In particolare, gli scienziati volevano vedere se questo olio riutilizzato svolgesse un ruolo nella crescita metastatica del carcinoma mammario.

I ricercatori hanno iniettato cellule di cancro al seno 4T1, che sono note per essere implacabili in quanto si diffondono rapidamente in parti distanti del corpo dalla loro origine, in una tibia (stinco) di ciascun topo.

I topi sono stati inizialmente sottoposti a una dieta a basso contenuto di grassi per una settimana, quindi una parte del gruppo è stata alimentata con olio di soia fresco per 16 settimane mentre gli altri hanno ricevuto l’olio da “abuso termico“.

Non passò molto tempo prima che il team realizzasse che i tumori nei topi a cui veniva somministrato l’olio riutilizzato metastatizzavano quattro volte di più rispetto ai loro coetanei a cui veniva dato l’olio fresco. Altrettanto allarmante è stata la presenza di più tumori polmonari nel gruppo sottoposto a olio abusato termicamente.

Il riutilizzo dell’olio da cucina è dannoso, dunque, per la nostra salute?

Come spiega Medical News Today, il riscaldamento dell’olio modifica la sua composizione. Una volta riscaldata, viene rilasciata una tossina chiamata acroleina, nota per il suo potenziale cancerogeno.

Come per tutte le ricerche in campo medico, sono necessari ulteriori studi per una migliore comprensione degli effetti dell’olio maltrattato termicamente sul cancro al seno. Ma il team spera che questi risultati almeno forniranno un punto di partenza per la discussione in merito.