L’olio di semi neri può aiutare a perdere peso?

L’olio di semi neri è il nuovo metodo per dimagrire. Le persone che cercano una soluzione rapida alla perdita di peso sono spesso disposte a provare qualsiasi cosa, dalle miscele speciali di tè al sorso di aceto di mele ogni giorno. Tuttavia, il nuovo integratore che sta rapidamente guadagnando vapore per perdere peso è l’olio di semi nero.

Cos’è l’olio di semi neri?

L’olio di semi nero è ottenuto da cumino nero o semi di cumino nero, noti anche come semi di Nigella.

L’olio di questi semi è usato più comunemente dei semi stessi. Tuttavia, entrambi hanno alcuni vantaggi. I semi possono avere un sapore leggermente amaro, quindi l’olio ha un sapore speziato o pepato.

“I semi di Nigella hanno molti usi farmaceutici“, afferma Allie Gregg, fondatore di MyEasyVeganDiet.com. “I semi della pianta sono stati usati nel sud-est asiatico e in Medio ed Estremo Oriente come rimedio naturale per curare molte malattie, e si ritiene che offrano benefici tra cui antimicrobici, antiossidanti, antinfiammatori, antitumorali e anti- effetti dell’obesità oltre ad essere benefico per la salute respiratoria“.

Ma sono i benefici per la perdita di peso dell’olio di semi nero che di recente hanno prestato maggiore attenzione all’integratore.

L’olio di semi nero può aiutare a perdere peso?

Alcune ricerche suggeriscono che l’olio di semi neri può aiutare a controllare la produzione di insulina e gestire i livelli di insulina.

Uno studio del Journal of Endocrinology & Metabolism ha scoperto che l’olio di semi neri “provoca una graduale rigenerazione parziale delle beta-cellule pancreatiche, aumenta le concentrazioni sieriche di insulina abbassate e diminuisce l’elevato glucosio sierico“.

Un controllo adeguato del glucosio può ridurre l’appetito e può aiutarti perdere peso.

Incentiva, inoltre, la diminuzione dell’infiammazione. Un antiossidante chiamato timochinone nell’olio di semi neri può aiutare a ridurre l’infiammazione o il gonfiore nel corpo, secondo uno studio pubblicato nel Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine.

Come prendo l’olio di semi nero per dimagrire?

L’olio di semi nero è disponibile come olio, un supplemento di gel morbido o un supplemento liquido. Lo puoi trovare in molti negozi di alimenti naturali o vitamine.