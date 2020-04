Il Coronavirus può danneggiare il cuore? Ecco quello che c’è da sapere

Il COVID-19, la malattia causata dal nuovo Coronavirus SARS-CoV-2, ha ammalato centinaia di migliaia di persone e continua a uccidere un gran numero di individui in tutto il mondo. Ma come agisce sul cuore?

Il Coronavirus è considerato principalmente pericoloso per la vita per i suoi effetti sui polmoni, secondo quanto afferma un nuovo studio pubblicato su JAMA Cardiology.

In questa ricerca, si ritiene che il COVID-19 possa anche causare lesioni cardiache, anche nelle persone senza problemi cardiaci pregressi.

“Sappiamo che esiste il rischio di lesioni cardiache, indipendentemente dal fatto che tu abbia avuto o meno malattie cardiache precedenti”.

“Quindi le malattie cardiache precedenti sono un fattore di rischio per una maggiore mortalità in questi pazienti. Anche il danno cardiaco è un fattore di rischio, ma ciò può accadere a persone che sono libere da malattie cardiache”,

ha detto a Healthline il dott. Mohammad Madjid, autore principale dello studio e assistente professore di cardiologia presso la McGovern Medical School di UTHealth.

Non solo COVID-19 ma anche altri virus

Secondo Madjid, non solo il COVID-19 ma altre malattie respiratorie, come l’influenza e la SARS, possono peggiorare le malattie cardiovascolari esistenti e causare nuovi problemi cardiaci in persone altrimenti sane.

Sottolinea che durante la maggior parte delle epidemie influenzali, più persone muoiono per problemi cardiaci rispetto a problemi respiratori come la polmonite. Si aspettano simili problemi cardiaci tra i casi gravi di COVID-19.

“Nella mia esperienza, mi sono reso conto che in realtà più persone muoiono di malattie cardiache piuttosto che di polmonite”

“quindi [i risultati dello studio] non sono stati una sorpresa per me – quello dalla Cina, che le lesioni del miocardio sono molto legate alla morte in questi pazienti” ha detto Madjid.

Secondo una ricerca del Chinese Centre for Disease Control and Prevention (CCDC), il tasso di mortalità dei pazienti con COVID-19 con malattie cardiache nella Cina continentale era del 10,5 percento tra il 30 dicembre e l’11 febbraio.

“È stato visto con molti virus. In effetti, l’abbiamo visto più comunemente con Epstein-Barr e l’abbiamo visto con l’influenza, quindi sicuramente non è una novità”

“La differenza sembra essere nelle fasi successive di questa malattia“, ha affermato il dott. Brian Kolski, cardiologo interventista presso il St. Joseph Hospital di Orange, in California.

Come i virus possono causare danni cardiaci

Ci sono molte ragioni per cui i virus, come il virus dell’influenza o SARS-CoV-2, possono diventare mortali.

Tre ragioni comuni sono la coinfezione con un altro germe; insufficienza respiratoria quando i polmoni sono indeboliti dalla malattia; e una “tempesta di citochine” causata da una schiacciante risposta del sistema immunitario all’infezione.

“Le citochine sono proteine ​​che regolano una vasta gamma di funzioni biologiche, una delle quali è l’infiammazione e la riparazione“, ha dichiarato Ashesh Parikh, un cardiologo del Texas Health Presbyterian Hospital Plano e del Texas Health Physicians Group.

“La risposta infiammatoria delle citochine può portare a danni al cuore attraverso il meccanismo dell’insufficienza cardiaca“, ha detto.

Il dott. Sreenivas Gudimetla, cardiologo del Texas Health Fort Worth e del Texas Health Physicians Group, spiega che, quando ciò accade, un paziente può sperimentare una condizione potenzialmente mortale chiamata miocardite.

“La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco. Può potenzialmente provocare una debole funzione della pompa del muscolo cardiaco, nota come insufficienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione (HFrEF) o insufficienza cardiaca sistolica“, ha detto Gudimetla.

La lesione cardiaca è stata definita da livelli elevati di una proteina chiamata troponina, che viene misurata nel sangue.

Tuttavia, Gudimetla spiega che il rilevamento di troponine anomale in un paziente in condizioni critiche con COVID-19 non è suscettibile di alterare la gestione del paziente.

“Senza un vaccino per una cura dall’infezione, è possibile fornire solo cure aggressive e di supporto, come il mantenimento della pressione sanguigna, il trattamento dell’insufficienza cardiaca con farmaci, il trattamento delle infezioni secondarie, il supporto della funzione renale e il supporto dello stato respiratorio, che può richiedono ventilatori“, ha detto.

I risultati mostrano anche che c’è stato un tasso di mortalità molto più elevato tra i pazienti con danno cardiaco rispetto a quelli senza danno cardiaco.

Il 51 percento dei pazienti con danno cardiaco esistente è deceduto contro solo il 4,5 percento di quelli senza.

Coronavirus: raccomandazioni per pazienti con malattie cardiache

L’American College of Cardiology ha pubblicato un bollettino (per il quale Madjid ha consultato) che consigliava agli operatori sanitari come affrontare al meglio i rischi cardiaci presentati da COVID-19.

Tra questi ci sono:

Fare piani per identificare rapidamente e isolare i pazienti con malattie cardiovascolari con sintomi COVID-19 da altri pazienti;

I pazienti con patologie cardiovascolari sottostanti hanno un rischio maggiore di sviluppare Coronavirus hanno una prospettiva peggiore.

È importante che le persone con malattie cardiovascolari rimangano aggiornate con le vaccinazioni, in particolare per l’influenza e la polmonite.