Il Commissario Ricciardi, le anticipazioni della prima puntata in onda il 25...

Ecco le anticipazioni tv della prima puntata de Il Commissario Ricciardi, nuova fiction Rai che vede Lino Guanciale come protagonista.

Arriva su Rai 1 Il Commissario Ricciardi, nuova fiction che vede Lino Guanciale nei panni del protagonista.

L’attore interpreta un detective che svolge il proprio lavoro sullo sfondo di una Napoli sotto il regime fascista.

Il personaggio è stato partorito dalla mente dello scrittore Maurizio De Giovanni ed ha il compito di indagare su omicidi avvolti nel mistero.

Scopriamo insieme cosa accadrà nella prima puntata della fiction di Rai 1 che andrà in onda il 25 gennaio 2021.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 25 gennaio 2021

Nella prima puntata de Il Commissario Ricciardi, intitolata Il senso del dolore, che va in onda il 25 gennaio 2021 su Rai 1 e che vede nei panni del detective Lino Guanciale, ci ritroveremo in una storia calata nella Napoli fascista.

Luigi Alfredo Ricciardi deve indagare sulla morte di un tenore. L’uomo, quando era ancora in vita, aveva mostrato una certa simpatia per il regime fascista e per il Duce.

Una morte avvolta nel mistero, che il detective deve riuscire a spiegare: l’uomo riesce a vedere anche il fantasma della vittima.

La morte del tenore che simpatizza per il Duce

Chi è l’uomo deceduto, sulla cui morte deve far luce il nostro detective?

Si chiama Arnaldo Vezzi, tenore vicino al dittatore, uno dei principali interpreti dell’opera degli anni ’30. Il cantante lavora sulla messa in scena di Pagliacci al Teatro San Carlo di Napoli.

Pochi minuti prima di salire sul palco per esibirsi, il tenore viene ucciso e non si conosce l’identità del suo assassino.

Ci saranno tanti colpi di scena nella narrazione, nonché numerosi depistaggi per non permettere a Ricciardi di scoprire la verità: ad alimentare il mistero, c’è la vedova del tenore, una donna affascinante, di nome Livia.

Riuscirà l’investigatore a dare un nome e un volto all’ignoto omicida?