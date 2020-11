Lino Guanciale, 10 curiosità sull’amatissimo attore de L’Allieva

Scopriamo insieme 10 curiosità su uno degli attori più importanti dello spettacolo italiano, Lino Guanciale, protagonista de L’Allieva.

Sai tutto su Lino Guanciale? Ecco 10 curiosità su di lui.

1) Appassionato di teatro

L’attore di una delle più importanti fiction di Rai 1 è anche attore di teatro. Si è formato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, da cui ha ottenuto il titolo nel 2003.

2) Promotore culturale

La passione per la recitazione e per il teatro lo hanno spinto a diventare anche insegnante di arte teatrale in Università e scuole. Un traguardo che lo ha reso davvero fiero di sé e dell’attività che svolge con grande amore.

3) Chi sono i suoi idoli

Tra i personaggi a cui si ispira compaiono Marisa Fabbri, Eleonora Duse, Nicole Kidman, Vittorio Gassman, Carmelo Bene e Thomas Mann.

4) Appassionato di rugby

Grande sportivo, si è dedicato al rugby per tanti anni, arrivando a giocare anche nelle sezioni Nazionali Under-16 e Under-19.

5) Era uno scout

A Collelongo, luogo in cui ha vissuto, ha praticato 13 anni di scoutismo assieme al fratello. L’esperienza gli ha permesso di sviluppare un grande amore per la natura e l’esplorazione.

6) Le sue particolarità

Guanciale ha vari tic. Prima di ogni ciak schiocca le dita, ripete una frase più di 13 volte e compie gesti in numero pari.

7) La squadra del suo cuore

Lino è un grande appassionato nella Fiorentina:

“Quando ero bambino, ero convinto fosse la squadra migliore del mondo!”

8) Ama la letteratura

L’attore ama molto i libri e, tra i suoi autori preferiti, compare Italo Calvino con “Il barone rampante”.

9) L’attore è innamorato

Lino ha da poco sposato Antonella Liuzzi, docente del Master in Corporate Finance dell’Università Bocconi di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Guanciale (@lino_guanciale_official) in data: 19 Lug 2020 alle ore 2:08 PDT

10) Oltre che attore, anche testimonial

Molto sensibile alle tematiche sociali, l’attore è testimonial della UNHCR, Agenzia dell’Onu per i Rifugiati. Lino Guanciale è proprio una persona a cui i fan dovrebbero ampiamente ispirarsi!