Il cibo numero uno che causa maggiori intossicazioni alimentari

La maggior parte delle malattie di origine alimentare tra il 2009 e il 2015 sono state causate da qualcosa che fa parte della cena più comune…

Il Centers for Disease Control (CDC) tiene costantemente traccia delle epidemie e identifica le cause che provocano l’avvelenamento da cibo per aiutare le persone a rimanere al sicuro.

Il FDAS (Foodborne Disease Surveillance System) del CDC raccoglie dati sulle epidemie di origine alimentare (i “focolai” si verificano quando due o più persone hanno una malattia simile derivante dal consumo di un alimento comune). Tra il 2009 e il 2015 sono stati segnalati 5.760 focolai, che hanno provocato più di 100.000 malattie.

Cosa provoca intossicazione alimentare?

La categoria alimentare responsabile della maggior parte dei focolai è il pollo. Pollo? Giusto. Tra il 2009 e il 2015, il pollo è stato responsabile di 3114 malattie alimentari e del 12% di tutti i casi di intossicazione alimentare.

È una proteina nutriente e salutare che è perfetta per la cena. È così facile da preparare e delizioso che gli americani mangiano più pollo ogni anno di qualsiasi altra carne.

Poiché mangiamo e immagazziniamo così tanto pollo, c’è una maggiore possibilità di contaminazione incrociata tra pollo crudo e poco cotto e altri alimenti.

Come proteggere la tua famiglia

È importante assicurarsi che il pollo che sia maneggiato in modo sicuro e cotto a fondo perché il pollo poco cotto contiene spesso batteri che causano malattie (inclusa la salmonella). Il CDC formula le seguenti raccomandazioni:

Metti il ​​pollo in una busta di plastica prima di metterlo nel tuo carrello o frigorifero per evitare che i succhi crudi contaminino altri cibi.

prima di metterlo nel tuo carrello o frigorifero per evitare che i succhi crudi contaminino altri cibi. Lavarsi le mani con acqua calda e sapone per 20 secondi prima e dopo aver maneggiato il pollo.

Non lavare il pollo crudo .

. Utilizzare un tagliere separato per pollo crudo e seguire le linee guida per la cura del tagliere.

per pollo crudo e seguire le linee guida per la cura del tagliere. Non mettere mai cibi cotti o prodotti freschi su un piatto, un tagliere o altra superficie che in precedenza conteneva pollo crudo.

Lavare i taglieri, gli utensili , i piatti con acqua calda e sapone dopo aver preparato il pollo.

, i piatti con acqua calda e sapone dopo aver preparato il pollo. Utilizzare un termometro per carne per assicurarsi che il pollo sia cotto a una temperatura interna sicura.

per assicurarsi che il pollo sia cotto a una temperatura interna sicura. Refrigerare il pollo e gli avanzi entro 2 ore (o entro 1 ora se la temperatura esterna è superiore a 32°).

Semplici consigli per evitare di star male con lo stomaco e avere problemi di intossicazione alimentare.