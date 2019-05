Uomini e donne anticipazioni 21 maggio Riccardo ci ripensa e respinge Ida (VIDEO)

Uomini e Donne anticipazioni oggi 21 maggio 2019: Riccardo Guarnieri discute di nuovo Ida Platano in studio, il motivo del loro litigio

Quest’oggi andrà in onda, subito dopo la soap opera spagnola Una Vita, un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Protagonisti della puntata saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Il ritorno di Ida in trasmissione

La scorsa settimana, Riccardo ha chiesto alla redazione del programma di far ritornare Ida. Il motivo? Il cavaliere, dopo la fine della loro storia d’amore, ha cercato di voltare pagina e frequentare le altre dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Ma le cose non sono andate come sperate perché, nella sua mente, c’era sempre lei: Ida. Al contrario, la dama aveva abbandonato il dating show di Maria De Filippi in quanto incapace di accettare la fine della loro storia d’amore.

Per tale motivo, il cavaliere ha deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione chiarendo, sin da subito, che non sarebbe stato facile ricominciare. Ida ha deciso di presentarsi in studio e stupita ha affermato che i due possono sentirsi ma non vuole più farsi del male. Dopo la confusione iniziale, la dama è uscita con il cavaliere, come sarà andata l’appuntamento lontano dai riflettori?

Uomini e Donne oggi: lite tra i due

La puntata di oggi sarà piuttosto movimentata. I due si siedono al centro dello studio per raccontare la loro uscita. Dal confronto emerge che le cose non sono andate come sperate. Riccardo si prende del tempo e impedisce alla dama di mettere fine alla sua confusione. Dopo un acceso confronto tra i due, Ida si alza e afferma:

“Quando capirai cosa vuoi dalla vita e cosa vuoi, forse ti faccio gli auguri!”.

I due si rivedranno? Lo scopriremo nelle prossime puntata dedicate al trono over.