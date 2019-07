Ida Platano irriconoscibile ‘Viso troppo tirato, denutrita’: la dama di Uomini e donne nella bufera

Ida Platano irriconoscibile sui social. Insultata dagli utenti: ‘Sembri una del terzo mondo’. Ecco come si è mostrata la dama del Trono Over di ‘Uomini e Donne’

Come dimenticare Ida Platano, la seducente Dama del trono Over di ‘Uomini e Donne’ nota per la sua relazione con il cavaliere tarantino, Riccardo Guarnieri. La loro relazione è però giunta al capolinea a causa di continue incomprensioni.

Già da diverso tempo, la Dama si è mostrata sui social visibilmente dimagrita, forse provata dalle profonde sofferenze per quella storia che proprio non è riuscita a trasformarsi nella favola che tanto desiderava.

Sofferenze che hanno probabilmente inciso fortemente sul fisico della donna, che appare molto diversa da come l’avevamo conosciuta nello studio di Maria De Filippi.

Ida Platano insultata su Instagram: ‘Scheletrica, sembri una del terzo mondo’

La Dama Bresciana, Ida Platano da sempre considerata tra le più affascinanti corteggiatrici che abbiano messo piede nello studio di ‘Uomini e Donne’, irriconoscibile nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.

La donna nota per la sua relazione, purtroppo finita con Riccardo Guarnieri, si mostra sui social profondamente cambiata e visibilmente dimagrita.

La foto in questione è stata presa d’assalto dagli utenti, i quali non hanno perso l’occasione di prendere di mira la dama, insultandola e giudicandola.

Nei commenti lasciati dai fan, da un lato la esortano a riprendersi e mangiare di più, e a combattere per Riccardo se davvero lo desidera al suo fianco o a riprendere comunque la sua vita in mano.

Dall’altro lato c’è chi invece si è fermato a contemplare lo scatto col solo intendo di insultarla e deridere la sua forma fisica, oltre che l’acconciatura ‘afro’, l’abbronzatura e il viso un ‘tantino tirato’, che nell’insieme non è stato apprezzato da chi la segue.

Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘ormai sembri un trans! Ma mangia stai diventando troppo anoressica, non stai per niente bene così sei tutta ossa’

poi gli insulti:

‘Si sente una Diva …ma non vedi come sei ridicola …prima eri più carina adesso poi andare sui nuovi mostri’

e ancora, chi la paragonata ad una donna del ‘Terzo mondo’: