I Simpson e la catastrofica previsione per il 2021: ecco cosa accadrà

I Simpson, famoso cartone creato da Matt Groening, si è reso spesso protagonista per aver predetto nelle proprie puntate diversi eventi.

Capita spesso che la popolare serie animata creata da Matt Groening, I Simpson, abbia svelato nel corso dei propri episodi alcuni eventi che sarebbero successi anche nella vita reale.

Il 2021 sarebbe comparso in uno speciale di Halloween

Inoltre, nel corso di uno degli speciali di Halloween la popolare serie tv sulla famiglia gialla ha provato ad ipotizzare persino cosa sarebbe successo nel 2021.

Nello specifico parliamo dell’episodio “Treehouse of Horror XXXI“, quarto episodio della stagione 32. L’episodio si apre proprio con una data, il primo mese del 2021.

Nell’episodio la città di Springfield sarebbe stata rasa al suolo

Una previsione che se si rivelerà vera vedrà degli scenari non certo positivi per l’umanità. Come si può vedere all’interno della serie, infatti, la città di Springfield sembra completamente distrutta.

Lo scenario, infatti, vede Homer, il vero protagonista della serie, sul tetto della propria abitazione con tutte le case attorno devastate. A rendere il tutto ancora più inquietante la precisione della data, il 20 gennaio.

Come detto sono molteplici le previsioni dei Simpson rivelatesi veritiere come le elezioni del presidente Trump, avvenute diverse anni prima nella serie. Restando in tema elezioni, sarà proprio questo il tema dell’episodio legato al 2021.

Nel corso della serie tv, infatti, si può vedere Marge in fila per andare a votare il nuovo presidente degli Stati Uniti. Homer, invece, in sogno avrebbe rivesto, ovviamente in salsa ironica, tutt le azioni compiute da Trump durante il suo mandato.

Successivamente Marge proverà a chiamare Homer per incitarlo ad andare votare, ma prima di accettare la proposta della moglie, il nostro protagonista controllerò l’oroscopo il quale non premette nulla di buono, dando il via alla parte “horror” dello speciale.