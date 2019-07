I benefici della scarola

La scarola è una verdura comunemente usata nella cucina siciliana, insieme alla cicoria. Offre molti dei benefici nutrizionali di altre verdure più comuni, tra cui spinaci e cavolo. È abbondante in acido folico, molte altre vitamine, minerali e fibre. La foglia non contiene grassi e pochissimi carboidrati ed è anche povera di calorie.

Folato

Ottieni circa 150 microgrammi di folati in circa 2 tazze di scarola grezza. Gli adulti dovrebbero impegnarsi a mangiare almeno 400 microgrammi per la vitamina B, mentre le donne in gravidanza ne dovrebbero beneficiare di 600 microgrammi al giorno.

Il folato supporta la formazione delle cellule e ti aiuta a convertire i carboidrati in energia. È particolarmente utile durante la gravidanza in quanto può aiutare a prevenire alcuni difetti alla nascita in un bambino non ancora nato.

Fibra

Due tazze di scarola, contengono circa 4 grammi di fibre, un tipo di carboidrato che aiuta a regolare la digestione e ti fa sentire regolare.

Un elevato apporto di fibre protegge da malattie cardiache, diabete e altre condizioni croniche. Obiettivo per un totale di 20-30 grammi al giorno.

Vitamina A

La vitamina A è un potente antiossidante che supporta una buona vista, la crescita ossea sana, la riproduzione, l’immunità forte e la salute della pelle.

Una porzione da 2 tazze di scarola cruda fornisce quasi il 10 percento del valore giornaliero di vitamina A. La cottura della scarola concentra la vitamina in modo da ottenerne ancora di più con ogni porzione.

Vitamina C

La vitamina C è un altro antiossidante che supporta un sistema immunitario sano, una buona guarigione della pelle e delle ferite. Gli agrumi e altri frutti sono spesso considerati ricchi di vitamina C, ma anche le verdure sono una buona fonte. Una porzione di 2 tazze di scarola offre circa 6 milligrammi di vitamina, o circa il 10 percento delle esigenze quotidiane.

Calcio

Due tazze di scarola forniscono circa 40 milligrammi di calcio. Questo potrebbe essere solo il 4% del fabbisogno giornaliero di 1.000 milligrammi di questo minerale che supporta le ossa, ma è una fonte di calcio non dannosa.

Se sei sensibile ai prodotti lattiero-caseari o scegli di non consumarli, mangia abbondanti quantità di verdure a foglia verde – insieme a succo fortificato e latte alternativo – per soddisfare il tuo fabbisogno nutrizionale di calcio.