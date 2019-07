La cannella ti fa bene? Ecco i 5 benefici approvati dalla scienza

C’è molto di più nella cannella oltre al semplice sapore.

A cosa serve la cannella?

La cannella funziona bene in tutti i diversi tipi di ricette e piatti. Ci sono più motivi, oltre al sapore, per usarla nella tua cucina.

I benefici per la salute della cannella sono legati agli antiossidanti, secondo Hillary Cecere, dietista registrata per Eat Clean Bro.

Questi potenti antiossidanti e polifenoli sostengono la salute generale proteggendo il corpo dal danno ossidativo attraverso i radicali liberi che potrebbero essere dannosi, dice Malina Malkani, creatrice del Wholitarian Lifestyle.

La cannella ti fa bene?

Cecere osserva che non tutta la cannella ha lo stesso valore nutrizionale.

Ci sono due tipi principali: Ceylon e Cassia. La cassia è più economica e popolare della Ceylon, ma quest’ultima è più sicura.

Sebbene la ricerca mostri che la cannella influenzi positivamente molte condizioni di salute, sono necessarie ulteriori ricerche.

Alyssa Pike, direttrice delle comunicazioni nutrizionali per l’International Food Information Council, aggiunge che la cannella non dovrebbe sostituire altri cibi sani, abitudini o farmaci (se del caso), ma puoi tranquillamente cospargere un po’ di cannella per avere potenziali benefici per la salute o come ingrediente per le tue ricette di bellezza.

La cannella può ridurre l’infiammazione

Alcune ricerche mostrano che gli antiossidanti nella cannella possono anche essere anti-infiammatori. Quindi la cannella è anche benefica per il dolore, i dolori muscolari e il gonfiore, dice Cecere.

La cannella potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiache

Malkani dice che la cannella può influenzare i fattori legati alle malattie cardiache, ma non ci sono abbastanza prove cliniche per saperlo con certezza.

Uno studio di revisione ha rilevato che 120 mg di cannella al giorno potrebbero migliorare il colesterolo LDL, i livelli di trigliceridi e il colesterolo totale, dice Cecere.

Un altro studio ha scoperto che le persone con diete ricche di spezie come la cannella e la curcuma che mangiavano cibi grassi hanno visto una diminuzione dei trigliceridi.

La cannella può migliorare la sensibilità all’insulina

L’insulino-resistenza, o quando il corpo risponde male all’insulina, è collegata ad altri problemi di salute come il diabete di tipo 2 e la sindrome metabolica.

“Gli studi hanno dimostrato miglioramenti nel controllo glicemico con la cannella nelle persone con diabete“, dice Cecere. “La cannella non solo riduce la glicemia ma migliora anche la sensibilità all’insulina“.

Mangiare la cannella con un pasto ad alto contenuto di carboidrati potrebbe aiutare a prevenire i picchi di zucchero nel sangue, secondo Cecere.

Ma Malkani e Kris Sollid, direttore senior delle comunicazioni per l’International Food Information Council, osservano che la cannella non dovrebbe essere la strategia primaria o il trattamento a lungo termine per il controllo dei livelli di zucchero nel sangue, dal momento che c’è bisogno di più ricerca.

Gli estratti di cannella potrebbero proteggere dal cancro

L’elevata quantità di antiossidanti presenti nella cannella potrebbe proteggere dal danno al DNA e dalle mutazioni cellulari associate al cancro, afferma Cecere.

Tuttavia, Pike nota che la ricerca attuale riguarda solo gli animali e gli studi in provetta. “Sono necessarie ulteriori ricerche sugli esseri umani per fornire prove cliniche per gli usi tradizionali della cannella contro il cancro“, dice.

La cannella è utile per combattere alcune infezioni

L’olio di cannella ha proprietà antibatteriche e antimicrobiche che aiutano a combattere le infezioni, secondo Cecere.

La cinnamaldeide è uno dei principali componenti attivi della spezia che protegge contro le infezioni, afferma Pike. Eppure, ci deve essere più ricerca sui tipi di infezioni che la cannella potrebbe ridurre. La ricerca mostra che impedisce la crescita di Listeria, Salmonella e potrebbe essere un trattamento efficace contro le infezioni da lieviti.