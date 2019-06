I 10 potenti benefici del prezzemolo per la salute che non conosci

Tendiamo a pensare al prezzemolo come decorazione, ma questa erba fa molto di più che rendere il tuo piatto di bell’aspetto. Ecco 10 benefici inaspettati del prezzemolo sulla salute.

Protezione contro il cancro al seno

Aggiungere prezzemolo alla tua dieta è un altro dei modi in cui puoi prevenire il cancro al seno. “Contiene un composto chimico chiamato apigenina che è noto per aiutare a inibire la crescita delle cellule del cancro al seno“, dice Amanda Capriglione RD, CDN.

“Alcuni scienziati ritengono che l’apigenina possa essere un possibile trattamento non tossico in futuro.” Aggiungi una manciata di prezzemolo a foglia piatta a insalate, frullati e zuppe per ottenere il massimo dei benefici.

Combatte l’infiammazione

Il prezzemolo aiuta contro l’infiammazione perché è ricco di antiossidanti come la vitamina C, A ed E. “Ciò può aiutare a ridurre il rischio di artrite, un’infiammazione delle articolazioni“, afferma Brunilda Nazario, medico. “È anche un’ottima fonte di flavonoidi, antiossidanti che aiutano a ridurre il rischio di molte malattie croniche, tra cui il cancro, l’aterosclerosi, l’Alzheimer e il morbo di Parkinson”.

Rende la griglia più sicura

“Consuma il prezzemolo con pollo, pesce e bistecca alla griglia per ridurre al minimo gli effetti cancerogeni delle ammine eterocicliche”, afferma Capriglione.

“Le amine eterocicliche sono prodotte quando le proteine sono cotte ad alte temperature“.

Suggerisce di preparare una salsa chimichurri mescolando prezzemolo, aglio fresco, sale, pepe, sidro di mele o aceto di vino rosso e olio d’oliva insieme e aggiungendo alle carni cotte.

Rafforza le ossa

“Sono sufficienti dieci rametti di prezzemolo per raggiungere la dose giornaliera di vitamina K”, afferma Capriglione.

Ottenere una quantità adeguata di vitamina K nella dieta può aiutare a proteggere dalle fratture ossee, in quanto contribuisce a rendere le proteine ​​per le ossa e la coagulazione del sangue.

Previene linee di espressione e rughe

Mangiare prezzemolo avvantaggia la tua carnagione. L’erba è ricca di vitamina C che produce il collagene, che conferisce alla pelle struttura e forza.

“Il collagene aiuta a stirare linee sottili e rughe”, afferma Capriglione. “Prepara un’insalata di vitamina C con un po’ di verdura (compreso il prezzemolo), pezzi d’arancia e finisci con una vinaigrette al limone”.

Aiuta la digestione

Aiuta lo stomaco con questa erba lenitiva. “Può aiutare a favorire la digestione e contribuire a ridurre il gonfiore“, afferma Capriglione. “Contiene composti che consentono l’espulsione del gas dal corpo“.

Rinfresca l’alito

Anche se potrebbe non essere in grado di uccidere tutti quei composti di zolfo che causano l’alitosi, mangiare un po’ di prezzemolo può aiutare a rinfrescare l’alito e mascherare eventuali cattivi odori.

“Il prezzemolo agisce come un deodorante naturale per l’alito, soprattutto dopo aver consumato aglio o cipolla“, afferma Capriglione.

Aiuta con le infezioni della vescica

Soffri di infezione alla vescica? Considera l’aggiunta del prezzemolo nella tua dieta.

“I professionisti omeopatici lo usano per trattare le infezioni del tratto urinario e i calcoli renali e vescicali“, dice Nazario. “Contiene sostanze chimiche che causano la contrazione muscolare nell’intestino, nella vescica e nell’utero. Quindi, indigestione, UTI e crampi mestruali sono stati spesso trattati con intrugli di questa erba”.

Protegge gli occhi

Il prezzemolo contiene vitamina A. “Il prezzemolo è una fonte di vitamina A vegetale“, afferma Guizar. “Un’assunzione adeguata di vitamina A assicura la salute ottimale dei nostri occhi, prevenendo la secchezza, la cecità notturna e la cataratta“.