Heather Parisi ‘Sono arrivata a 43 chili’ devastata dalla bulimia: il dramma nascosto dell’attrice

Nella nuova puntata del programma condotto da Silvia Toffanin Verissimo, ospite del talk show la bella Heather Parisi. La ballerina di successo degli anni ’80 ha rivelato alcuni momenti difficili che ha dovuto superare durante la sua carriera televisiva.

Silvia Toffanin ha invitato nel suo programma la simpaticissima Heather Parisi, ballerina e cantante di successo degli anni ’80 che. Durante l’intervista infatti ha raccontato alcuni momenti difficili della sua vita e della sua carriera che hanno lasciato sia la conduttrice che il pubblico di Canale Cinque senza parole.

L’ex ballerina ha infatti parlato di alcuni disturbi alimentari che ha dovuto affrontare nel pieno della sua carriera televisiva:

“Ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo ‘Fantastico 4’ con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima. Sono riuscita a pesare 43 chili. Più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e vomitare”.

La ballerina continua:

La bellissima Heather, nonostante il periodo buio, ha vissuto anche altri momenti belli della sua carriera. La donna infatti per diventare ciò che è oggi ha dovuto affrontare diversi ostacoli per realizzare il suo sogno, ovvero quello di essere una ballerina a 360°. La conduttrice infatti ha ripercorso insieme alla showgirl i momenti più significativi della sua vita, parlando anche dell’incontro di Pippo Baudo:

“La mia fortuna? No. La mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”.