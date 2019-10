Heather Parisi, tutto quello che non sapete sulla ballerina: carriera, vita privata e figli

Chi è Heather Parisi? La nota ballerina americana, divenuta celebre grazie ai programmi varietà di Rai negli anni ’80

Scopriamone di più sulla bella e talentuosa Heather Parisi, volto noto della televisione italiana dagli anni ’80 in poi.

Chi è Heather Parisi

Heather Elizabeth Parisi nasce il 27 gennaio 1960 a Hollywood da una madre di origini italiane: il nonno, infatti, è nato a Terravecchia, in provincia di Cosenza.

Sin da piccola emerge la passione di Heather per il ballo, tanto che a 13 anni si trasferisce a San Francisco per approfondire la danza al San Francisco Ballet, dopo di che a 15 a New York per studiare con l’American Ballet.

Nel 1978, a 18 anni, ha già ottenuto numerose borse di studio, come quella per la scuola di Michail Baryšnikov.

Proprio quello è l’anno della svolta: mentre si trova in vacanza in Italia, viene notata dal coreografo Franco Miseria che la presenta a Pippo Baudo per un provino. Heather entusiasma tutti.

Dopo una prima apparizione televisiva nel 1979 nella trasmissione Apriti Sabato, Heather debutta nel 1979 con il varietà di Rai Luna Park, condotto da Baudo con Tina Turner.

La consacrazione a star televisiva avviene nell’autunno 1979 con la prima edizione di Fantastico condotta da Loretta Goggi e Beppe Grillo.

I brani da lei cantati e ballati nel corso dei varietà si piazzano alle prime posizioni in classifica e la Parisi gira l’Italia in tournèe, raccogliendo ovunque il tutto esaurito.

Il successo in tv continua nei primi mesi del 1981, quando partecipa al varietà Stasera niente di nuovo con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Questo è il periodo in cui Playboy le dedica copertina e servizio fotografico, mentre il settimanale Topolino le affida una rubrica di corrispondenza con i bambini.

Il 1982 è pero il vero e proprio anno della consacrazione definitiva: Heather è tra i protagonisti della seconda edizione di Fantastico, dove la sigla d’apertura del programma, Cicale, diviene l’evergreen della ballerina americana; il 45 giri della canzone si piazza al numero 1 della classifica dei singoli più venduti.

Nel 1983 fu la volta di Al Paradise condotto da Milva e Oreste Lionello. Nel 1983 e nel 1984 partecipa alla quarta e alla quinta edizione di Fantastico. Nel 1986 la Parisi debutta al cinema nel film Grandi magazzini diretto da Castellano e Pipolo.

Nel 1987 la Parisi è la guest star del programma Pronto Topolino? dove esegue balletti fiabeschi, e torna a Fantastico, dopo l’assenza nell’edizione del 1986, sostituita da Lorella Cuccarini, identificata come la sua rivale artistica. Nel 1989 la Parisi è al fianco di Lino Banfi in Stasera Lino.

Decide di passare a Fininvest, e, dopo aver firmato il contratto con Canale 5, il venerdì in prima serata conduce con Johnny Dorelli Finalmente venerdì. Rimane nella rete per due anni, dopo di che torna in Rai e conduce Ciao Weekend con Giancarlo Magalli.

Passa di nuovo a Mediaset, dove nel 1993 conduce assieme a Giorgio Mastrota il varietà Bellezze al bagno, dopo di che il Festival di Castrocaro nel 1995, Una sera al Luna Park,

La festa della mamma e Arriba!!! Arriba!!! nel 1996. Nel 1998 recita in Sogno di una notte di mezza estate di Michael Hoffmann.

Negli anni 2000, la Parisi è ospite di numerosi programmi tv come C’è posta per te, Novecento, Domenica in, Miss Italia, Porta a porta, La vita in diretta, Cocktail d’amore, Maurizio Costanzo Show, Saranno Famosi, Carramba che sorpresa.

Nel 2016 torna con la trasmissione Nemicamatissima, condotta con Lorella Cuccarini, mentre il 7 aprile 2018 è nel cast di Amici di Maria De Filippi, come componente della giuria durante la fase serale.

Oggi Heather vive a Hong Kong, ma per lei la distanza non è un problema, e quando può torna in Italia per partecipare come ospite ai programmi televisivi di Rai e Mediaset.

Vita privata e figli

Il 16 ottobre del 1993 Heather sposa l’imprenditore bolognese Giorgio Manenti, a cui, il 20 luglio 1994, diede la prima figlia, Rebecca Jewel: i padrini di battesimo furono Pippo Baudo e Katia Ricciarelli.

Il 10 marzo 2000, dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, Heather dà alla luce la sua seconda figlia, Jacqueline Luna.

Nel 2010, a cinquant’anni, diventa madre di due gemelli, Elizabeth e Dylan, avuti dall’imprenditore Umberto Maria Anzolin.