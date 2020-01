“Stop ai fondi” Harry e Meghan senza soldi: il Principe Carlo blocca i loro finanziamenti

La dura reazione di Buckingham Palace all’annuncio di Harry e Meghan non si fa attendere ed il Principe Carlo blocca i fondi per figlio e nuora

Tempi duri per il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle dopo l’annuncio del “divorzio” da Buckingham Palace. Il Principe Carlo avrebbe infatti dato l’ok per il blocco dei fondi economici fino ad ora previsti per il Duca e la Duchessa di Sussex. E’ scontro a Palazzo?

Harry e Meghan, l’anno della rivolta

Le voci che si rincorrevano durante il 2019 hanno avuto conferma proprio pochi giorni fa: è divorzio tra i Duchi di Sussex e la Regina.

Aria di crisi infatti si era già percepita nei mesi scorsi, quando in ripetute occasioni Meghan ed Harry avevano violato il protocollo reale dando forfait ad alcuni impegni tradizionalmente rispettati per la famiglia reale, come le vacanze natalizie a Sandrigham.

Anche l’eccessiva dispendiosità, attribuita dai sudditi e dai tabloid a Meghan avrebbe reso sempre più critici i rapporti con il resto della Royal Family.

Di certo sia l‘insofferenza della Duchessa di Sussex per gli impegni reali, sia l’ingerenza morbosa dei giornalisti nella vita dei due genitori del piccolo Archie era cosa nota.

I due sposi sono appena tornati dal lungo periodo di vacanza in America per trascorrere del tempo con Doria Ragland la madre di Meghan.

Si pensava che le tensioni si fossero appianate ed invece i Duchi di Sussex hanno deciso di sganciare una bomba mediatica che si va ad aggiungere ai già numerosi scandali che hanno vessato la Famiglia Reale questo anno.

L’inaspettata contromossa del Principe Carlo

Il Principe Harry e consorte dunque hanno annunciato via social la loro intenzione di ritirarsi dallo status di “reali” e di vivere in maniera indipendente anche dal punto di vista economico e professionale, dividendosi tra Canada e Regno Unito.

La reazione di Buckigham Palace è stata immediata e volta a far capire che tali decisioni non possono essere prese in autonomia e comunicate su internet ma devono essere discusse con la Regina.

Secondo l’opinione di alcuni tabloid tra cui il Times e il Daily Express il Principe Carlo starebbe meditando di tagliare il fondo previsto per il Principe Harry.

D’altronde lo stesso Duca di Sussex ha dichiarato che avrebbe smesso di ricevere le somme di denaro dal Sovereign Grant, circa il 5% dei ricavi degli impegni reali per la coppia di Sussex.

La fonte che ha rivelato al Times le intenzioni di Carlo ha anche aggiunto che il Principe avrebbe affermato che non avrebbe:

“firmato un assegno in bianco per mio figlio”

Altre fonti confermano che la Regina è apparsa molto delusa e provata dall’annuncio del nipote e della consorte che è già ripartita per l’America per stare insieme al figlio Archie di otto mesi.