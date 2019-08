Meghan Markle ‘Costringe Harry ad avvelenarlo’: i sudditi svelano l’orrore

Meghan Markle e il Principe Harry sono molto seguiti dai sudditi inglesi che si sono accorti di un particolare. Harry è cambiato dopo il matrimonio

Meghan Markle e il Principe Harry beccati ancora in comportamenti poco coerenti, tanto da suscitare l’ira dei loro sostenitori. Che cosa hanno combinato adesso?

Le vacanze dei Duchi del Sussex, Meghan Markle nel mirino

La dorata vita della Royal Family, come si sa, è costantemente sotto la lente dell’opinione pubblica suscitando spesso invidia e risentimento per le ingenti spese che sostengono durante i loro viaggi.

Ma questa volta lo scandalo non pare c’entrare con il motivo economico. Cosa sarà accaduto allora?

Nelle scorse settimane sia William e Kate che Megan Markle ed Harry si sono concessi delle meritate vacanze in località di mare molto ambite (i Caraibi ed Ibiza) prima degli impegni autunnali ma è la vacanza dei Duchi di Sussex a generare le maggiori polemiche.

Se non passa inosservato che per il viaggio ad Ibiza del Principe Harry insieme alla moglie Megan Markle e del loro piccolo Archie pare siano stati sborsate la bellezza di 100mila sterline, è l’aspetto eco-friendly a scatenare le più feroci proteste tra gli inglesi.

I due infatti,come riporta il Daily and Sunday Express sono stati beccati ad utilizzare un aereo privato a 12 posti per recarsi a Nizza in Francia appena tornati dal viaggio ad Ibiza.

E pare non sia successo nemmeno solo una volta ma ben tre volte in poco più di una settimana.

La cosa che però ha fatto davvero infuriare l’opinione pubblica è che l’aereo Cessna utilizzato provocherebbe l’emissione di gas inquinanti per persona pari a 7 volte quelle prodotte da un aereo commerciale. Insomma, il Principe con i suoi ordine sta praticamente avvelenando il cielo e l’atmosfera.

Megan ed Harry ecoipocriti o solo distratti?

I due giovani Duchi di Sussex sono da sempre dichiaratamente attenti alle problematiche ambientaliste, soprattutto Harry. Ed è per questo che i sudditi ritengono che sia l’influenza della moglie a spingere il Principe a fare scelte ‘sbagliate’ e a predicare bene ma razzolare male.

Tematica questa che è molto d’attualità al momento grazie anche all’attivista svedese Greta Thundberg che tante persone ha sensibilizzato sulla necessità di impegnarsi in prima persona per l’ambiente.

E il Principe Harry insieme alla consorte Meghan Markle hanno voluto dare dei chiari messaggi del loro impegno per l’ambiente, come ad esempio in occasione del loro matrimonio celebrato il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio a Windsor.

Indimenticabile infatti è l’abito scelto da Meghan della stilista Stella McCartney confezionato senza fibre animali e la lussuosa Jaguar elettrica utilizzata per lasciare il Castello e recarsi al ricevimento a Frogmore House.

Eppure i Duchi di Sussex non sono nuovi a polemiche simili: solo poche settimane fa, si legge ancora nell’articolo del tabloid inglese, il Principe si sarebbe recato in Sicilia nella Valle dei Templi per partecipare ad un summit di Google sull’ecologia nientemeno che con un super yacht a benzina!

Per quanto pare assurdo che Meghan ed Harry possano fare simili “scivoloni” davvero poco ecosostenibili dopo le loro dichiarazioni.

L’opinione pubblica si divide tra chi li reputa solamente comportamenti un po’ superficiali e chi invece pensa che alla fin fine siano più socialmente attenti il Principe Harry e la moglie Kate Middleton pur senza veementi proclami.