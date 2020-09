Malessere da Hangover? 5 rimedi efficaci per combattere la sbornia

Hai bevuto troppo ieri sera e stamattina sei K.O.? Scopri i 5 rimedi efficaci per combattere la sbornia velocemente.

Ieri sera ti sei divertita con gli amici ma hai alzato troppo il gomito, stamattina hai un forte malessere da sbornia e sei K.O.?

Scopri 5 rimedi infallibili per combattere il senso di hangover dopo una notte brava. Ti sentirai meglio dopo aver provato uno di questi trucchetti!

Hangover del mattino seguente, come combatterlo?

Il senso di hangover o meglio di sbornia è la spiacevole sensazione di malessere e parziale inappetenza che si ha al mattino dopo una serata di grandi bevute.

Più si è giovani e più si combatte meglio, col passare degli anni invece diventa sempre più arduo star meglio dopo una notte brava.

Ci si sveglia al mattino, o nel pomeriggio se si è di weekend, con zero energia e un malessere spiccato che pervade ogni cellula del corpo.

Se la sera precedente avete espulso l’alcool dal corpo vomitando senza dubbio al mattino seguente non starete proprio K.O. ma certamente non avrete una bella cera.

Vuoi sapere dei trucchetti utilissimi per non ubriacarti velocemente? Eccoli qui:

Non mischiare alcolici soprattutto con diversa gradazione

Tra un cocktail e l’altro bevi un bicchier d’acqua per abbassare il tasso alcolemico nel corpo

Mangia un pasto molto sostanzioso prima di iniziare a bere e spizzica qualcosa anche mentre stai bevendo (noccioline, patatine,…)

Non scendere e salire con alcolici di gradazione differente. Se devi proprio mischiarli (te lo sconsigliamo) inizia con la birra, poi vino e infine super alcolici.

Scopriamo ora come combattere la sbornia del mattino seguente se questi trucchetti non li hai messi in pratica oppure se hai davvero bevuto troppo.

5 rimedi efficaci da provare

Ecco 5 rimedi efficaci per combattere la sbornia del giorno dopo: