Bambina ferita da un colpo di pistola: era in giro per “dolcetto o scherzetto”. Giovani accoltellati ad una festa di Halloween

Feriti e risse nella notte di Halloween: una bambina colpita da uno sparo. Due giovani accoltellati a Milano, grave incidente a Faenza

Bimba colpita da uno sparo

È un bilancio tragico quello della notte di Halloween appena trascorsa. A Chicago una bambina di 7 anni è stata colpita da un colpo di pistola, mentre era in giro per il classico “dolcetto o scherzetto”. La piccola, che era con la sua famiglia, è stata colpita da uno sparo alla testa.

L’unica sua “colpa” sarebbe stata quella di trovarsi nel bel mezzo di una sparatoria, che tra le strade di Chicago non è così inusuale trovare. L’uso delle armi è, infatti, la vera rovina di una delle città più pericolose d’America.

Chicago è un melting-pot di ricchezza e benessere, che annegano nel degrado. È la città dove acquistare un’arma è quasi più facile che comprare un pacco di sigarette. Ogni anno sono almeno seimila le armi illegali che si spacciano in città.

Cosa è accaduto in Italia

Diversi feriti anche in Italia durante la notte di Halloween. A Milano, in via Vitruvio, nei pressi di Corso Buenos Aires, c’è stata una rissa in strada. Due giovani iracheni, di 29 e 36 anni, sono stati accoltellati dopo una lite. Il 36enne è stato ferito al torace e alla schiena, il 29enne è stato colpito alla schiena, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sembra che i 2 fossero coinvolti in una maxi rissa avvenuta in strada, in cui sarebbero coinvolte altre persone, che la Polizia sta cercando di rintracciare.

A Faenza c’è stato un grave incidente lungo le provinciali Lughese e Pana. A scontrarsi 2 auto, una Musa, su cui viaggiavano 4 ragazzi diretti ad una festa, ed un’Audi, a bordo della quale c’erano una bambina e sua mamma.

I 4 ragazzi, feriti in maniera lieve, sono stati trasferiti all’ospedale di Ravenna. Più gravi le condizioni della donna e della bambina, trasferite al Bufalini di Cesena in codice rosso.