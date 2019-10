Halloween, qual è la vera storia della festa: tutti gli eventi

Qual è la vera storia di Halloween? La festa pagana che anche in Italia si celebra il 31 ottobre

Scopriamone di più sulle origini della festa di Halloween. Tutti gli eventi organizzati nella notte del 31 ottobre!

La storia di Halloween

Non tutti lo sanno, ma la festa poco ha a che fare con la tradizione culturale e religiosa americana.

La festività affonda le radici nella civiltà celtica, dove la notte di Halloween simboleggiava l’inizio del nuovo anno, una sorta di Capodanno dell’antichità.

Il nome Halloween (in irlandese Hallow E’en), deriva dalla forma contratta di All Hallows’ Eve, dove Hallow è la parola arcaica inglese che significa Santo: la vigilia di tutti i Santi.

La tradizione ha appunto origine in Irlanda, dove i Celti, un popolo dedito alla pastorizia, scandivano il tempo in base ai tempi dell’allevamento.

Alla fine della stagione estiva, i pastori riportavano a valle le loro greggi, per prepararsi all’arrivo dell’inverno e all’inizio del nuovo anno, che cominciava il 1° novembre.

Nella notte del 31 ottobre avvenivano dei raduni nei boschi per la cerimonia dell’accensione del Fuoco Sacro e venivano sacrificati degli animali.

Dopo, i Celti tornavano al villaggio con lanterne di cipolla e festeggiavano mascherandosi con le pelli degli animal uccisi.

Infine si diffuse l’usanza di accendere torce e fiaccole fuori dalle case e di lasciare cibo e latte per le anime dei defunti.

Eventi del 31 ottobre in Italia

Ma quali sono gli eventi alla quale partecipare? Ecco i più importanti

Palermo: avrà luogo “Notte di Zucchero”, con convegni, mostre, laboratori, dal 30 al 2 novembre; spazio anche per “Palermo-Messico, la vita è bella”, la storia della “Festa dei Morti” dalla Sicilia al Messico.

Catania: Per il secondo anno consecutivo, anche Catania ospiterà “Notte di Zucchero, festa di morti, pupi e grattugie”.

Roma: Con Zoomarine i bambini hanno potranno vivere l’atmosfera di Halloween fino al 3 novembre; anche a Luneur Park arriva Halloween dei bambini, fino al 2 novembre.

Napoli: Il 31 ottobre, allo Zoo di Napoli che si festeggia con “La Notte dei Pipistrelli 2.0″.

