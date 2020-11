Grey’s Anatomy, la verità di Ellen Pompeo sui colleghi: “Alcuni non mi piacevano”

Mentre in Italia stiamo assistendo alla 16esima stagione del medical drama più seguito di sempre, la protagonista svela cosa accadde sul set.

La fortunata serie di Shonda Rhimes è giunta alla 17esima serie negli USA, ora Ellen Pompeo si è sbilanciata per la prima volta sui rapporti tra colleghi.

Grey’s Anatomy, medical drama dei record

La serie tv che tratta delle vicende mediche e personali dei chirurghi di Seattle appassiona milioni di fan in tutto il mondo.

In Italia stanno andando in onda le puntate della 16esima serie, in cui vedremo un ulteriore addio ad uno dei personaggi cardine del cast.

Negli a Stati Uniti invece sono attese a breve gli episodi della 17esima serie, che vedrà l’attualità prepotentemente protagonista.

Meredith e gli altri dovranno affrontare l’emergenza Covid e la cosa creerà di certo ulteriori problematiche sul set.

Ma siamo sicuri che nel cast è sempre regnato un clima disteso? La protagonista Ellen Pompeo ha svelato finalmente alcuni retroscena.

Ellen Pompeo rivela il rapporto con i colleghi

La protagonista Meredith Grey’s che da anche il nome alla serie, è parte del cast dal 2005.

In un’intervista esclusiva per Variety la Pompeo, nota per essere una donna schietta, ha svelato che non è sempre andata d’accordo con tutti i colleghi.

Parlando dei vari addii che hanno interessato la serie, dall’amica e collega Cristina, al marito Derek Shepherd, fino allo storico Alex Karev, l’attrice ha ammesso che ogni abbandono è stato devastante.

La Pompeo ha definito tutti molto importanti per il cast e per lo sviluppo della storia:

“Amo la maggior parte delle persone che sono state nello show. Avevamo attori incredibili e tutti coloro che hanno partecipato hanno mostrato un talento e un contributo straordinario”.

La Meredith Grey del medical drama però ha anche ammesso di non aver legato proprio con tutti:

“Ma ci sono state alcune persone del cast che non mi sono mai piaciute.”

Ellen non scende nei particolari facendo nomi e cognomi ma svela che soprattutto agli inizi il grande stress che affrontavano sul set spinse alcuni attori a comportamenti bizzarri che causarono acredini nel cast.

Meredith e Izzie, cosa resta da dire?

Il rapporto di amicizia che legava la dottoressa Grey e la dottoressa Stevens risultava il medesimo anche nella realtà.

Nell’intervista Ellen Pompeo ha ribadito che in passato ha difeso l’amica quando abbandonò in set in condizioni poco chiare.

L’attrice Katherine Heigel infatti lascio la serie nella quinta stagione ma i motivi rimasero misteriosi.

“Ho cercato di difendere il comportamento di Katie in passato. Ma per qualche motivo, è ancora interpretato male”

L’attrice preferisce non commentare ulteriormente dunque quanto accaduto. Si sa però che nella 16sima serie si tornerà a parlare di Izzie indirettamente, poiché sarà la causa per la quale Alex Karev abbandonerà Seattle e la moglie Jo.