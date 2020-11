Gli spoiler della 17esima serie del medical drama attualmente in onda negli USA parlano di una situazione molto critica e di un ritorno che farà sognare

Il debutto di Grey’s Anatomy 17 oltreoceano ha già portato alcuni colpi di scena da cardiopalma: chi vedremo tornare e chi rischierà la vita?

Grey’s Anatomy 17, spoiler: un ritorno atteso

L’ultima attesa serie del medical drama Grey’s Anatomy ha visto il debutto oltreoceano giovedì 12 novembre e già ha serie ha fatto tremare gli appassionati.

Il tanto vociferato ritorno del Dottor Stranamore, Derek Shepherd ha fatto sognare i fan della serie.

In realtà si et trattato di un ritorno onirico, sotto forma di un’apparizione su una bellissima spiaggia dove Meredith lo rivede mentre si trova in uno stato di incoscienza causato da un malore.

Nonostante tale incontro sia breve colmerà almeno in parte il vuoto lasciato dalla separazione tanto tragica ed improvvisa tra Meredith e Derek avvenuta nel 21esimo episodio della undicesima serie.

Patrick Dempsey non si è mai pentito però si aver lasciato la serie anzi già qualche anno fa dichiarò:

“Sarei dovuto andarmene prima, probabilmente due anni prima. Sono rimasto più del dovuto”.

Anticipazioni USA: Meredith malata, colpa del Covid?

Meredith nella 17esima serie rischierà seriamente la salute: le anticipazioni americane mostrano la Grey’s che accusa un malore nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital. A soccorrerla sarà il dottor Hayes e per la protagonista si aprirà un periodo molto difficile.

Camilla Luddington, la Jo Wilson del medical drama ha svelato cosa accadrà e anche se non ha confermato che Meredith abbia contratto il Covid-19, tutti gli indizi portano a tale opzione.

“Posso dire che è davvero malata…e ovviamente questa è una situazione pericolosa. È esattamente ciò che è successo ai veri operatori sanitari che non hanno le adeguate protezioni.”

Come ribadisce la Luddington la storyline che interessa la salute di Meredith Grey sarà “molto intensa”, come riporta Blasting News.

Grey’s Anatomy è arrivato al capolinea? L’indiscrezione che accende i fan

I fan hanno cominciato a temere che la 17esima sarà l’ultima del medical drama ma la stessa showrunner Krista Vernoff ha smentito i rumors lasciando però aperte tutte le possibilità.

Per la Vernoff questa situazione di incertezza è già stata vissuta dal cast in passato ma lo si è sempre superato. Le indiscrezioni inoltre parlano già di un nuovo probabile contratto tra la ABC ed Ellen Pompeo che di recente ha svelato alcuni retroscena che riguardano la vita su set.

Vedremo dunque cosa accadrà nell’attesa 17esima serie per ora ancora in onda solo in America.