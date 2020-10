Grey’s Anatomy 17, al via negli USA: data ed anticipazioni bomba!

In partenza la 17esima serie serie del medical drama più seguito, le avventure dei chirurghi di Seattle tra colpi di scena ed emozioni!

Ellen Pompeo sarà nuovamente alla guida del team di Grey’s Anatomy nella 17esima serie che sta per partire negli Stati Uniti e che promette molti colpi di scena: ecco tutte le anticipazioni ed il promo!

Grey’s Anatomy 17, quando inizia negli Usa

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio molte produzioni sia internazionali che italiane, costringendo tanti programmi ad uno stop forzato.

Gli appassionati delle serie tv più seguite sono rimaste in stallo fino all’ultimo nel dubbio di poter continuare a seguire le avventure dei loro beniamini.

Le riprese di Grey’s Anatomy sono ricominciate il 9 settembre ed è confermato che proprio l’emergenza sanitaria farà da padrone sullo sfondo delle avventure cariche di adrenalina e sconvolgimenti emotivi.

L’annuncio ufficiale è stato dato dalla Abc con la diffusione di un poster e del promo ed ha mandato in visibilio tutti i fan che potranno finalmente vedere Ellen Pompeo e gli altri protagonisti del medical drama a partire dal 12 novembre 2020 con un appuntamento di 2 ore!

Cosa ha in programma Shonda Rhimes per i moltissimi amanti della serie? Le prime indiscrezioni parlano ovviamente di un focus sulla difficoltà di affrontare la pandemia, ma non solo.

Alcune storie d’amore stoiche si chiuderanno, mentre altre prenderanno il via, scopriamo le novità più succose!

Grey’s Anatomy, anticipazioni: amori e perdite in arrivo?

Il poster ufficiale riporta una frase che farà giù sognare tuti gli appassionati di Grey’s Anatomy:

“Qualche volta…tutti hanno bisogno di essere salvati”

Nella 17esima serie infatti si vedranno le fragilità degli operatori sanitari che dietro le molte barriere anticontagio dovranno fronteggiare un’emergenza mai vista prima, catapultando gli spettatori nella realtà attualissima degli ospedali durante la pandemia.

Dopo le indiscrezioni sulla possibile morte di uno dei personaggi di punta, molte saranno le novità nella trama, ecco le principali.

La protagonista Meredith Grey tornerà a sentire il suo animo fremere per il dottor Hayes ma non sarà ancora indifferente al sentimento nei confronti di De Luca. Il suo ex compagno, che nella 16esima serie aveva iniziato a fare i conti con il bipolarismo, continuerà a far breccia nel cuore di Meredith?

La dottoressa Sheperd è finalmente diventata mamma del bimbo avuto da Link. Nelle nuove puntate si scoprirà finalmente il nome del piccolo e come proseguirà la storia tra i due: Amelia e Link si riconcilieranno?

Altre storie in forse quelle tra Webber e Catherine da un lato e Owen e Teddy dall’altro.

Lo storico perno della serie, il dottor Richard Webber dopo essersi ripreso dall’operazione ha deciso di lasciare definitivamente la moglie, la dottoressa Fox, madre del dottor Every. Ma sarà davvero così?

Tempo di resoconti anche per lo sfortunato dottor Hunt che dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento della dottoressa Altman ad un passo da matrimonio si troverà a dover decidere se continuare o meno la relazione. Riuscirà Owen a perdonare Teddy?

Non resta dunque che seguire le anticipazioni delle puntate Usa in attesa di vedere anche sui nostri schermi la 17esima serie, per ora ci gustiamo la fine della 16sima stagione, in prima tv ogni lunedì alle 21.20 su La7!