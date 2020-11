Grey’s Anatomy 16, 23 novembre: Karev e Izzie insieme, Amelia svela la paternità

L’ottava puntata di Grey’s Anatomy 16 andrà in onda lunedì 23 novembre su La7 con nuovi colpo di scena: ecco le anticipazioni!

Scopriamo cosa accadrà nell’ottava puntata della 16esima serie del medical drama più seguito di sempre, ai chirurghi di Seattle. Colpi di scena in un crescendo emozionale, molto nodi verranno al pettine, lunedì 23 novembre a partire dalle 21.20 su La7!

Grey’s Anatomy 16, anticipazioni: Karev si fa vivo ma lascia Jo

Mentre sulla ABC stanno andando in onda gli episodi della 17esima serie, in Italia stiamo assistendo in chiaro alla prima messa in onda degli episodi della serie numero 16.

Le avventure dei chirurghi di Seattle procedono infatti tra colpi di scena e casi medici sempre più intricati.

Una delle storyline più importanti per questa serie è di sicuro quella che vede l’evoluzione della storia tra Karev e la Wilson.

Il capo di Chirurgia pediatrica ha lasciato Seattle dopo il processo di Meredith e da allora né i colleghi né la moglie hanno avuto notizie. Le telefonate tra Alex e Jo sono andate sempre più diminuendo, come ha raccontato lei stessa nelle scorse puntate.

Ciò ha creato nella dottoressa Wilson un crescente stato di ansia, fino a che nello scorso episodio si è fatta coraggio ed ha contattato la madre di Karev per avere spiegazioni.

Jo ha svelato a Link che Helen Karev gli ha rivelato di non aver visto in Iowa il foglio, come lui aveva invece dichiarato, e ciò ha confermato i sospetti della moglie.

In questa puntata i protagonisti riceveranno una lettera da parte di Alex in cui spiega che ha deciso di non tornare e perché.

Jo scoprirà quindi che Karev è tornato insieme alla sua ex storica, la dottoressa Izzie Stevens?

Grey’s Anatomy 8′ puntata: Amelia rivela chi è il padre del bambino

Uno dei personaggi a cui i fan sono più affezionati è la dottoressa Amelia Shepherd che si trova alle prese con un momento molto delicato della sua vita. La sorella di Derek ha infatti deciso di portare avanti la gravidanza da sola ma Link non accetterà tale decisione.

L’uomo, distrutto dalla separazione tornerà da Amelia per dichiarare che non gli importa più di chi sia il padre del bimbo, se lui o Owen.

Solo a quel punto la neurochirurga gli svelerà i risultati del test del dna del bimbo che aspetta.

Anticipazioni del 23 novembre: Webber lascia la chirurgia, De Luca in analisi

Puntata non facile nemmeno per gli altri protagonisti.

Il dottor Richard Webber dopo aver chiuso in maniera burrascosa il suo matrimonio con la dottoressa Catherine Fox.

Il dottor Webber continua a versare in uno stato emotivo che preoccuperà anche la Bailey e che lo porterà a decidere di lasciare la chirurgia.

Infine vedremo lo specializzando Andrew De Luca, dopo la sfuriata della puntata scorsa contro Meredith con cui ha troncato la storia, accettare di andare in analisi.

Deciderà dunque di seguire un percorso di psicoterapia per capire se davvero sia affetto dallo stesso disturbo del padre.

Nuovi colpi di scena dunque per una stagione che sta volando rapidamente verso la conclusione di alcune storie, non resta che accendere la tv lunedì 23 novembre su La7 a partire dalle 21.20!