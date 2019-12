Greta Thunberg, il Time la consacra persona dell’anno 2019

Greta Thunberg è stata consacrata dal Time come persona dell’anno 2019. E’ la prima ragazza di 16 anni ad avere questo privilegio e “conquistare” il mondo

Greta Thunberg con i suoi 16 anni è riuscita ad essere eletta dal Time come persona dell’anno 2019: e non è una cosa che passa inosservata!

La persona dell’anno 2019 per il Time

Ogni anno la rivista d’eccellenza Time decide e consacra il personaggio dell’anno, ovvero la persona che più di tutte le altre è riuscita a caratterizzarlo per la sua tenacia – importanza e lotta.

In questo caso una ragazzina di 16 anni svedese che divide l’opinione pubblica, nel bene e nel male, è riuscita a sorpassare il Presidente Americano Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi.

Per il Time la ragazzina che lotta per l’ambiente è la persona che ha caratterizzato l’anno 2019 ed è la prima in assoluto ad aver conquistato titolo e copertina a questa giovane età. La persona dell’anno viene eletta dal 1927 e nel 2018 ha visto trionfare un gruppo di giornalisti chiamati “The Guardians”.

Greta al Cop25 di Madrid

L’attivista svedese ha appena parlato al Cop25 di Madrid e ha chiesto di non considerare le sue parole come “oro” ma di cercare di mettere in atto tutto quello per la quale si sta combattendo.

Mentre l’anno scorso questa giovane ragazza non era molto considerata, la sua battaglia ha preso piede all’inizio del 2019 ed è iniziata una vera e propria campagna per l’ambiente e per salvare il futuro del Mondo.

In perenne conflitto con il leader mondiali ma amata dai vip di tutto il mondo – da Leonardo Di Caprio sino al Principe Andrea di Monaco – l’attivista pone l’attenzione su quelle che sono le lacune e abitudini dell’uomo in questo nuovo millennio. Riuscirà la persona dell’anno a portare avanti il titolo anche nel 2020? Non ci resta di vedere cosa accadrà!