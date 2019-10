Greta Thunberg, il Premio Nobel per la Pace 2019 è destinato a lei? Ecco perché gli esperti puntano sull’attivista

Greta Thunberg, attivista per la tutela dell’ambiente, è vicina al Premio Nobel per la Pace 2019? Lo dicono gli esperti: ecco perché è la favorita

La giovane ragazza che trascina il mondo intero è Greta Thunberg, ma secondo gli scommettitori esperti potrebbe essere anche la destinataria del Premio Nobel per la Pace 2019.

Le conquiste dell’attivista svedese

L’attivista svedese è partita in solitaria per poi continuare e arrivare ad essere ascoltata dai giovani, di ogni parte del mondo e seguita dalle personalità più importanti attente all’argomento ambiente.

Lei si batte per un futuro migliore e per ridare a Madre Natura ciò che la mano umana le ha tolto. In tutto questo, come ogni personaggio in vista, viene seguita ma anche criticata. Storico il suo faccia a faccia con Donald Trump e il gesto dopo le parole di Vladimir Putin: coraggiosa e determinata.

Ha già vinto un premio come Ambasciatore di coscienza rilasciato da Amnesty International. Un riconoscimento che di solito non viene rilasciato ad una adolescente a patto che non abbia la stoffa per arrivare dove altri hanno solo osato.

Perché Greta dovrebbe vincere il Nobel per la Pace?

Tutto questo fa pensare al Nobel per la Pace, tanto che gli scommettitori e gli esperti puntano su di lei nonostante i concorrenti al Premio siano personaggi di spicco e grande interesse.

Lo sapremo tra pochi giorni, ovvero l’11 ottobre quando verrà fatto o meno il suo nome. Alcuni esperti evidenziano che sia troppo presto per un simile riconoscimento, mentre gli allibratori vanno dritti per la loro strada – puntando da 10 sino a 15 sterline sull’attivista con le treccine che sta smuovendo il mondo.

Lei ha risposto alla sua candidatura come molto riconoscente e onorata, ma il suo obiettivo è portare sempre più persone a protestare e fare qualcosa di concreto per l’ambiente.

Vincerà questo ambito premio come simbolo di un futuro migliore?