Vladimir Putin attacca Greta Thunberg e colpisce con parole dirette, utilizzate dall’attivista per cambiare il suo profilo Twitter. Ma perché?

Le parole di Vladimir Putin su Greta Thunberg non passano inosservate, ma lei le usa per uno scopo ben differente: presa in giro al Presidente?

Le parole di Putin su Greta

Il Presidente russo Vladimir Putin è intervenuto al Forum per l’energia di Mosca evidenziando alcuni aspetti sulla questione degli scioperi per il clima. Secondo il presidente infatti tutti i giovani che stanno manifestando – guidati in qualche modo dall’attivista svedese – sarebbero manovrati per qualcosa di molto più ampio a loro non noto.

Durante il suo intervento ha dichiarato apertamente:

“è gentile, sincera anche se poco informata delle questioni globali”

Aggiungendo inoltre, senza andare contro l’attivista:

“è deplorevole che qualcuno usi bambini adolescenti”

Non è l’unico a sposare questa teoria, divulgata da tutti i media russi che si appoggia a quelli dei leader di tutto il mondo.

Putin non convide l’entusiasmo dell’attivista:

“nessuno le ha spiegato che il mondo contemporaneo è complesso e diversificato”

Il gesto di Greta sul profilo Twitter

A seguito delle parole del Presidente, l’attivista svedese non risponde direttamente ma lancia una “sfida” cambiando il suo profilo Twitter e aggiornandolo in base a quanto evidenziato da Putin.

La descrizione viene quindi cambiata da parte della ragazza con:

“un’adolescente brava ma male informata”

Una risposta chiara, presa come una sfida dopo le tante parole che vengono rivolte da leader mondiali e persone che non condividono le sue idee.

Ma sono molti invece i giovani – e non solo – che vedono in questa ragazza di 16 anni una speranza per dar voce alle problematiche della Terra – in grado di smuovere qualcosa al fine che si possa intervenire velocemente.

Proprio il 23 settembre la ragazza è intervenuta al summit climatico delle Nazioni Unite – accusando i leader:

“di avergli tolto l’infanzia”

Per non aver fatto nulla per combattere i cambiamenti climatici.