Greta Thunberg vicina al Nobel per la Pace: lo vincerà per questi quattro motivi

Greta Thunberg vicina al Nobel per la Pace? Manca solo un giorno e questi sono quattro motivi per assegnarlo proprio a lei

Con ogni probabilità Greta Thunberg non si sarebbe aspettata di riuscire a rendere Fridays For Future un movimento mondiale con migliaia di persone mobilitate. Nonostante sia odiata da molti, un esempio è il brutto fantoccio apparso a Roma, ha avuto il merito di smuovere la coscienza ecologica, anche se in maniera non molto diplomatica.

Il fenomeno Greta

Ha iniziato da sola facendo scioperi davanti al parlamento svedese, seguita poi dai genitori, insegnati, compagni di scuola. Per raggiungere le mete dove parlava ai suoi numerosi follone ha sempre utilizzato mezzi ecologici. Ha raggiunto luoghi di potere come molte Conferenze per il clima, World Economic Forum, Parlamento Europeo e le Nazioni Unite. Moltissimi l’hanno aiutata, seguita ed aiutata.

Ora le manifestazioni hanno visto coinvolte più di 7000 città in oltre 100 Paesi del mondo. In poco meno di un anno, la ragazza di soli sedici anni, è riuscita ad ottenere un risultato invidiabile, cioè essere ascoltata da tutti e da molti vista come un personaggio scomodo.

I motivi della candidatura al premio nobel

L’11 ottobre potremo sapere se a Greta Thunberg andrà il Nobel per la Pace. Tornerebbe a casa dove tutto è iniziato, per ricevere l’ambito riconoscimento. Ecco quattro motivi, che hanno portato a ritenere Greta papabile per ricevere questo premio – come si evince e si apprende da Repubblica che ne ha fatto una analisi dettagliata: