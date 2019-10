Greta Thunberg, impiccato il suo fantoccio a Roma. Sindaco Raggi: “Gesto vergognoso”

Il fantoccio raffigurante Greta Thunberg è stato trovato impiccato ad un cavalcavia di Roma. Un gesto vergognoso subito denunciato da Virginia Raggi

Greta Thunberg l’attivista adolescente è stata “impiccata” ad un cavalcavia di Roma attraverso un fantoccio dalle lunghe trecce e un bettino in testa. Ma perché questo gesto?

Il manichino impiccato raffigurante l’attivista

Roma stamattina si è svegliata con un qualcosa di inquietante appeso al cavalcavia di Via Isacco Newton. Un fantoccio raffigurante l’attivista svedese sventolava “impiccato” senza alcuna motivazione.

Un fantoccio a grandezza naturale, con lunghe trecce – un impermeabile giallo e il suo berretto, simboli che hanno fatto conoscere la ragazzina a tutto il mondo. Non era solo, perchè chi ha fatto questo ha lasciato anche un cartello con scritto:

“greta is your god – greta è il vostro dio”

Immediato l’intervento degli agenti del commissariato San Paolo, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno rimosso il fantoccio e il cartello.

La ragazza, in lizza per il Premio Nobel per la Pace 2019, divide sicuramente il mondo. Chi la segue e porta avanti le sue idee per salvare il Pianeta e rendere tutti più consapevoli di cosa ci circonda e chi – come queste persone – che tendono a distruggerla in ogni modo possibile.

Il gesto è stato fatto da ignoti, infatti per ora non si conosce l’identità delle persone che hanno impiccato il fantoccio. E’ probabile che si tratti di una provocazione, la ragazza è spesso bersaglio per le sue manifestazioni.

Le parole di sdegno di Virginia Raggi

Il Sindaco Virginia Raggi è intervenuta su Twitter denunciando il fatto compiuto nella notte o prime ore dell’alba:

“vergognoso. a lei e la sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta roma. il nostro impegno sul clima non si ferma!”

Le indagini proseguono per trovare i responsabili di questo atto.