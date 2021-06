Green Pass: cos’è, quando sarà disponibile e cosa ci permetterà di fare

Il premier Draghi ha da poco firmato il Dpcm che definisce le modalità con cui sarà rilasciato il Green Pass.

E’ ufficiale dal prossimo primo luglio per partecipare ad eventi pubblici, entrare nelle strutture sanitarie assistenziali e spostarci sul territorio nazionale dovremo necessariamente avere il Green Pass.

Il Green Pass non sarebbe ancora disponibile su Immuni ed Io

Il premier Mario Draghi, infatti, ha da poco firmato il Dpcm che ci fornirà le modalità di rilascio del tanto chiacchierato pass. Quest’ultimo, ovviamene, sarà valido in tutta Europa e potrà essere richiesto anche in versione fisica al medico, al pediatra, o alla farmacia di fiducia.

Non tutto però nella distribuzione sembra procedere per il meglio. Diversi utenti dell’App Immuni ed Io, infatti, hanno subito provato a scaricare il Green pass ma senza successo. Come scritto sul sito di Palazzo Chigi probabilmente però i database delle due piattaforme sono ancora in aggiornamento.

Purtroppo non sarà una cosa da poco ma potrebbero volerci diversi giorni. Basti pensare che chi si è vaccinato il 17 giugno ha avuto la promessa di ricevere il proprio certificato entro il 28, ben 11 giorni dopo.

Il pass funzionerà tramite un sistema basato sul QR Code

Per tutte le informazioni, inoltre, è stato aperto un numero verde per l’app Immuni, attivo dalle 08 alle 20: 800-912491. Come detto dal Ministero della Salute, inoltre, il Green Pass avrà al suo interno un codice QR che ne garantisce l’autenticità e che va a tutelare la privacy del suo possessore.

Infine, nella sezione delle domande del sito, possiamo leggere come i dati delle somministrazioni sono inviati quotidianamente quindi non dovrebbe passare molto per generare la certificazione. Discorso diverso, invece, nei casi di prima o unica dose, la quale può richiedere fino a 15 giorni per essere inserita nel database.

