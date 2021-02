Grande Fratello Vip, puntata del 12/02: la famiglia Zenga si riunisce

Ci saranno grandi colpi di scena nella puntata di stasera del reality di Alfonso Signorini, ecco tutte le anticipazioni!

Uno dei vipponi verrà eliminato definitivamente dal gioco e per la famiglia Zenga sarà tempo del confronti finale.

Si prevede una puntata del Grande Fratello ad alto tasso di emozioni per tutti i concorrenti.

Scopriamo quali sorprese ci attendono nella puntata del reality di venerdì 12 febbraio.

Grande Fratello Vip 12 febbraio: la resa dei conti in casa Zenga

Nuovo appuntamento con la casa più spiata d’Italia. Il reality sta marciando con velocità verso la finale ed ogni puntata riserva grandi emozioni e sorprese.

In questo periodo non facile per i concorrenti dopo il grave lutto che ha colpito la modella brasiliana Dayane Mello e l’espulsione di Alda D’Eusanio si prevede una puntata piena di emozioni.

Le maggiori sono previste per la riunione della famiglia Zenga. Come già accaduto nelle scorse edizioni, il GF tenterà di far riconciliare genitori e figli che da tempo non hanno rapporti.

Andrea Zenga infatti ha espresso all’interno della casa il suo grande malessere per il mancato rapporto con il padre, l’ex calciatore Walter Zenga.

Il ragazzo ha già avuto modo di confrontarsi con il fratello Nicolò che come lui soffre molto per la situazione di con il padre.

Durante la puntata di stasera si troveranno tutti faccia a faccia per la prima volta da anni: sarà l’occasione per la riappacificazione?

Spoiler puntata di stasera: Chi uscirà?

Oltre alle molte sorprese per ciascuno dei vipponi con ospiti in collegamento e filmati esclusivi proseguirà il meccanismo del gioco.

Come già annunciato da Alfonso Signorini infatti la puntata del 12 febbraio vedrà un nuovo televoto. Gli spettatori da casa saranno artefici di un televoto eliminativo questa volta.

Significa che il Vip più votato dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip e rinunciare al cospicui montepremi in palio.

I vip in nomination ed a rischio eliminazione questa settimana sono Andrea Zenga, Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet.

Quale sarà il vip a dover varcare la porta rossa?

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 21.20 per assistere ad una nuova scoppiettante puntata del GFVip!