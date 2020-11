Grande Fratello VIP, anticipazioni puntata 2 novembre

Cosa accadrà nella puntata di questa sera 2 novembre del Grande Fratello VIP: eliminazioni, nomination e ingressi nella casa.

Questa sera lunedì 2 novembre 2020 appuntamento con il Grande Fratello VIP, in diretta in prima serata su Canale 5.

Il conduttore Alfonso Signorini sarà al timone di un’altra puntata del GF VIP alla scoperta di eliminazioni, nomination e qualche colpo di scena inaspettato.

Ecco le anticipazioni della puntata di questa sera: cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia?

Grande fratello VIP: Anticipazioni puntata lunedì 2 novembre

La prossima puntata del Grande Fratello VIP andrà in onda questa sera e si prospetta molto ricca di interessanti contenuti.

Al televoto sono ora a rischio Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini: i tre sono convinti che questa sera ci sarà un’eliminazione ma non sarà così. I due peggiori del televoto e quindi meno votati saranno direttamente catapultati in nomination la prossima settimana.

Il gossip esploso nella casa riguardante il focoso avvicinamento tra l’attrice Adua del Vesco e la modella Dayane Mello sarà senz’altro al centro della puntata. La splendida brasiliana ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti a Rosalinda e tra le due è scattato subito un bacio bollente:

Mi sono innamorata di te.

Il conduttore del GF VIP, si legge su TuttoSulGossip.it, chiamerà entrambe in causa per capire cosa stia succedendo tra loro e fare chiarezza in merito.

La storia tra la Gregoracci e Pierpaolo Petrelli sarà nuovamente al centro di discussione ma si parlerà anche della pace stretta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini oltre che del probabile ritorno in casa di Zalletta per le rivelazioni top secret fatte ai concorrenti.

Forse Paolo Brosio a rischio eliminazione

Alfonso Signorini aveva anticipato che sarebbero entrati nuovi concorrenti a breve varcando la porta rossa della casa più spiata d’Italia ma non avverrà questa sera, probabilmente accadrà qualcosa venerdì prossimo.

Il concorrente Paolo Brosio invece sarà interpellato da Alfonso Signorini a causa dell’infelice frase, una possibile bestemmia, detta nelle sole 48 ore passate nella casa: è a rischio squalifica.

Il pubblico è inquieto e curioso di sapere se per Paolo arriverà l’ammonizione da parte della redazione oppure no.