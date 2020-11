Andrea Zelletta sventola notizie top secret ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e il web non lo perdona.

Nessun concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto scoprire determinate notizie di attualità, ormai sulla bocca di tutti. Andrea Zelletta non si è creato scrupoli: ha divulgato ai suoi coinquilini alcune news che sarebbero dovute rimanere top secret.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti di Twitter, Andrea Zelletta sarebbe venuto a conoscenza di alcune informazioni sul mondo esterno e con nonchalance le avrebbe rivelate ai suoi coinquilini, contravvenendo al regolamento del GF Vip. Anziché tenere per sé quanto appreso, considerata anche la delicatezza di ciò di cui è venuto a conoscenza, lo ha a sua volta spifferato agli altri concorrenti.

GF Vip 5, Andrea Zelletta rivela notizie di attualità ai vip

Al popolo dei social non è passata inosservata una conversazione avvenuta tra Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Stando a ciò che hanno riportato alcuni telespettatori sul noto social network, l’ex tronista avrebbe rivelato al figlio di Alba Parietti alcune recenti notizie di cronaca e attualità.

Tra le news spoilerate, al primo posto si colloca la positività al Covid di Cristiano Ronaldo. Il gieffino avrebbe raccontato ai suoi coinquilini che il celebre giocatore della Juventus è stato esonerato dagli allenamenti e dalle partite a causa del Coronavirus.

Ma non è finita qui. Come un fiume in piena, Zelletta si sarebbe lasciato andare e avrebbe raccontato dell’imminente ingresso di due nuovi partecipanti. Notizia che ha dato il via al toto-nomi.

Il popolo del web insorge contro il Grande Fratello

Com’era facilmente prevedibile, le dichiarazioni del gieffino hanno scatenato l’ira del popolo dei social. Molti internauti si sono sentiti presi in giro, poiché Andrea Zelletta potrebbe aver violato il regolamento del reality show. L’attendibilità della trasmissione è stata messa in discussione.