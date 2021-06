Grand Hotel, la nuova serie spagnola: anticipazioni, cast e curiosità

Al via finalmente la nuovissima miniserie Mediaset ambientata agli inizi del Novecento: ecco tutto quello che c’è da sapere su Grand Hotel.

Una storia di intrighi e passioni che promette di emozionare il pubblico televisivo che ha appena salutato una serie storica come Il Segreto.

Scopriamo proprio tutto su Grand Hotel, dal numero di puntate a quando andrà in onda senza dimenticare la trama avvincente ed un cast d’eccezione!

Grand Hotel: quando va in onda e dove vederlo

Dopo la fine dell’iconica soap Il Segreto Mediaset sta già scaldando i motori per regalare agli appassionati del genere una nuova appassionante avventura proveniente dalla Spagna.

La miniserie Grand Hotel è una serie spagnola ( dal titolo originale Gran Hotel) e dopo ben dieci anni sbarca anche nel nostro Paese. In realtà un riadattamento italiano era già stato trasmesso nel 2015 ma quella che vedremo a breve sarà tratta dall’originale.

Il debutto avverrà su Canale 5 mercoledì 9 giugno 2021 alle 21.20 e si protrarrà fino alla fine di luglio. Le puntate previste della stagione 1 infatti sono 9 a cadenza settimanale: ogni serata vedrà la messa in onda di ben due episodi per circa 80 minuti l’uno.

Grand Hotel la miniserie: trama e cast

La miniserie si basa su una trama piena di intrighi e misteri ambientata agli inizi del Novecento. Proprio dalla misteriosa scomparsa di una ragazza di nome Cristina prende avvio la storia.

La giovane era impiegata come cameriera nell’hotel ma all’improvviso nessuno saprà più nulla di lei. Ad allarmarsi per primo sarà il fratello che deciderà di iniziare ad indagare su quanto accaduto all’hotel.

Finda subito è chiaro che la struttura cela molti segreti e che tutti i presenti hanno qualcosa da nascondere. Il dilemma riguarda la fine di Cristina: è scomparsa volontariamente o è stata uccisa?

Il cast è composto da Yon Gonzales ( Julio) e da Amaia Salamanca ma gli appassionati delle soap spagnole non potranno non notare Megan Montaner, l’amatissima Pepa de Il Segreto. Oltre a lei, sempre dalla soap spagnola approderà in Grand Hotel anche Miguel Mota ( il dottor Zabaleta).

Una serie dunque che promette di appassionare il pubblico italiano proprio come già avvenuto per le altre produzioni spagnole, non resta che avere ancora un po’ di pazienza!

Per non perdere nessuna anticipazione e curiosità sulle puntate ed i protagonisti di Grand Hotel continuate a seguirci!