Il Paradiso delle Signore, lo spoiler sulla 6° stagione: un ritorno atteso?

In una diretta su Rai Play uno dei protagonisti potrebbe aver spoilerato un dettaglio importante della prossima stagione: ecco i dettagli!

La soap Il Paradiso delle Signore si è conclusa da pochi giorni ma già gli attori sono tornati sul set per girare le nuove scene.

I fan di Vittorio, Adelaide, Marcello e tutti gli altri vogliono sapere cosa li attende di nuovo in questa 6° stagione: il primo succoso SPOILER arriva da Alessandro Tersigni!

Il Paradiso delle Signore 6, al via le riprese!

Gli appassionati della soap con Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e molti altri, hanno seguito assiduamente anche l’ultima stagione andata in onda giungendo al traguardo delle 500 puntate.

Si trattava della stagione numero 5 del Daily 3, in onda nella consueta fascia pomeridiana dopo il talk di Serena Bortone su Rai 1.

Le vicende della Milano anni ‘60 si sono evolute durante le stagioni, coinvolgendo numerosi personaggi che sono diventati iconici ma che hanno infine abbandonato il set.

Tra le “perdite” di questa stagione come non citare le Veneri Roberta e Laura ( Federica De Benedittis e Arianna Montefiori), la capocommessa Clelia ( Erica Pintore) assieme al suo Luciano (Giorgio Lupano), fino alla moglie di Vittorio Marta ( Gloria Radulescu) e la new entry Dante ( Luca Bastianello).

Perdite rimpiazzate da alcuni altri ingressi già molto amati ma i fan sono sempre sul “chi va là” per scoprire nuovi arrivi e cambi di cast.

Da quanto fatto sapere da Pietro Masotti, Marcello sarà ancora a Milano ed anzi vi saranno novità per lui. Sempre Masotti ha inoltre spoilerato che le riprese sono iniziate oggi 31 maggio 2021 e le puntate si vedranno i primi di settembre!

Il Paradiso delle Signore, lo spoiler: Tersigni in diretta svela un ritorno?

I fan sempre a caccia di spoiler non hanno potuto non notare la diretta su Rai Play del 27 maggio a cui hanno partecipato molti tra i protagonisti della soap. Nel rispondere alle domande il bel Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni ha lanciato un’indiscrezione bomba!

Tersigni non esclude infatti nella 6° stagione il ritorno di un personaggio molto legato a Vittorio, una “vecchia amicizia”. Tra i fan si è scatenata la corsa allo spoiler: qualcuno ha interpretato queste parole come il ritorno di Roberto Landi.

Il pubblicitario, interpretato da Filippo Scarafia nella prima stagione, aveva nascosto la sua omosessualità ed anche la sua attrazione proprio per Vittorio, arrivando quasi a sposarsi con la venere Silvana per no destare sospetti.

Per altri, le parole di Vittorio unite all’uscita di scena di Marta potrebbero aprire ad un ritorno molto atteso: quello di Teresa Iorio. La stessa Giusy Buscemi qualche tempo fa aveva lasciato aperta la possibilità, come svelato in un’intervista nel programma di Serena Bortone.

Chi avrà ragione? Non ci resta che attendere le nuove puntate e se volete restare sempre aggiornati sulle novità legate a il Paradiso delle signore continuate a seguirci!