Governo, verso misure economiche straordinarie. Salvini: “Zona rossa in tutta Europa”

Il Governo verso misure straordinarie in termini di economia mentre Matteo Salvini chiede l’estensione della zona rossa in tutta Europa.

Le misure straordinarie del Governo riguardano un piano di 10 miliardi. Ma Matteo Salvini alza la voce e chiede un impegno da parte di tutta l’Europa.

Il piano economico italiano

All’interno del nuovo Cdm di emergenza per contrastare e combattere il coronavirus, i punti in essere riguardano un intervento economico da circa 10 miliardi.

Matteo Salvini nel mentre chiede misure più rigide:

“se l’Europa esistesse lunedì si costituirebbe una zona rossa europea. non soltanto perché il virus è una minaccia che va affrontata con la determinazione necessaria, ma anche per evitare lo squallore delle guerre commerciali che si stanno preparando”

Parole dure durante una intervista al Corriere della Sera, dove invita tutti i politici ad aprire gli occhi e decidere in maniera netta e veloce.

Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto superiore della Sanità, ha evidenziato che il picco di crescita dei contagi è in aumento soprattutto in questo lasso di tempo. Le regioni focolai sono anche altre seppur – per ora – limitate ma che possono svilupparsi in pochissimo tempo:

“dobbiamo pensare che le curve non si spostano in un giorno solo. bisogna guardare i trend e le modifiche: siamo in piena battaglia e dobbiamo esserne consapevoli”

Mettendo l’accento sul fatto che ogni persona con il suo comportamento possa fare molto in entrambi i casi: più contagi oppure meno contagi.

“una nostra leggerezza nei confronti di chi ci sta accandto rischia di ricadere sulla parte più fragile della nostra società”

Questa mattina è inoltre prevista la chiusura del Brennero, come da annuncio del cancelliere Kurz. Secondo le nuove disposizioni, le persone che potranno lasciare l’Italia sono quelle con certificato medico: successivamente dovranno stare in auto isolamento per due settimane. Per quanto riguarda i tir potranno passare – sino a nuove disposizioni – previo controllo della temperatura degli automobilisti.