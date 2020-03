Attilio Fontana, “Chiudiamo tutto”: tra critiche sulla gestione e richieste

Attilio Fontana sbotta e critica duramente alcune decisioni del Governo chiedendo di chiudere tutto per il bene degli italiani.

Il governatore Attilio Fontana ha invitato il Governo a prendere misure molto più restrittive, soprattutto in Lombardia dove la situazione è gravissima.

Chiudere tutto in Lombardia? La richiesta del governatore

Il leghista è stato uno dei primi ad imporsi un auto isolamento, dopo che la sua segretaria è risultata positiva al test e nonostante quello del governatore sia risultato negativo.

In una intervista a SkyTg24, il Presidente della Regione Lombardia invita il Governo a prendere una decisione netta:

“tutti i 12 sindaci della lombardia mi hanno incaricato di rivolgermi al governo per chiedere un ulteriore irrigidimento delel misure”

Evidenziando che sarebbe opportuno chiudere tutte le attività commerciali non essenziali, attività imprenditoriali e trasporto pubblico:

“stiamo arrivando ai limiti massimi”

Con il tempo la sua idea è cambiata sul virus, se dapprima la situazione non sembrava essere così grave ora invece è necessario prendere misure ancora più restrittive per il bene del Paese.

I contagi e le restrizioni

Il coronavirus non si ferma e in Lombardia la situazione è molto grave, così come nel resto d’Italia. La Protezione Civile aggiorna i dati nelle varie conferenze stampa rilasciate più volte al giorno e in meno di tre settimane la situazione italiana è degenerata.

Il Paese è considerato zona rossa e il resto del Mondo invita tutti a non recarsi da noi se non per motivi particolari: voli cancellati e restrizioni severe al fine di contenere il contagio e contrastarlo.

Nel resto del Mondo la situazione è ugualmente molto grave, solo in Usa si sono superati i 1000 casi e i decessi sono arrivati a 31.