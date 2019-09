Governo, iscritti su Rousseau chiamati al voto: “Sei d’accordo alla coalizione con il Pd?”

Il Governo nelle mani della piattaforma Rousseau? Sembra proprio che domani tutti gli iscritti siano chiamati a votare. Ecco tutti gli aggiornamenti

Nuovo Governo e nuova votazione sulla piattaforma del M5S dove tutti gli elettori sono chiamati per esprimere il loro giudizio sulla coalizione.

La decisione di Giuseppe Conte

Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto durante la festa de Il Fatto Quotidiano dove ha parlato del suo nuovo progetto e questa nuova avventura.

Un percorso non facile considerando una coalizione molto difficile da realizzare, nonostante oggi ci sia – secondo il premier – una atmosfera molto serena e professionale.

Entro mercoledì si dovrebbero avere i primi risultati ed è chiaro che, se non si riuscirà a trovare un accordo lui stesso farà un passo indietro e chiederà agli italiani di esprimersi con il voto.

Nel frattempo il M5S mette la decisione nelle mani dei suoi iscritti.

La votazione sulla piattaforma Rousseau

Come era stato ipotizzato da Luigi Di Maio, la piattaforma Rousseau chiama i suoi iscritti per dare la propria opinione su tutto il discorso.

Il voto serve per sapere se dare via libera o meno alla coalizione del M5s insieme al Pd. Domani 3 settembre dalle ore 9 sino alle ore 18 tutti gli iscritti potranno rispondere alla domanda:

“sei d’accordo al governo con il pd presediuto da conte?”

Le urne virtuali attendono quindi tutti gli iscritti con almeno sei mesi di certificato e si evidenzia che:

“il programma negoziato con il democratici sarà visibile online, come da nostri principi e valori l’ultima parola aspetta agli iscritti”

Un voto importante, dove tutti gli utenti potranno prima consultare il programma definito e poi decidere cosa votare e consigliare al loro Partito.

In questi giorni molti esponenti del M5s hanno confermato che questa votazione potrebbe essere determinante per formare la nuova maggioranza. Non resta che attendere il risultato.