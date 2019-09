Luigi Di Maio, chi è il leader del M5S: carriera, vita privata, fidanzata, curiosità

Chi è Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del MISE e del Lavoro

Scopriamone di più su Luigi di Maio, uno dei volti politici italiani più noti dei nostri giorni.

Chi è Luigi di Maio

Nasce ad Avellino, il 6 luglio del 1986, da una famiglia già inserita nell’ambiente politico. In particolare il padre è stato un membro della destra italiana come dirigente del Movimento Sociale Italiano (MSI) e poi del partito di Gianfranco Fini, Alleanza Nazionale (AN).

Trascorre la sua infanzia a Pomigliano d’Arco, un Comune in provincia di Napoli, dove studia al Liceo Classico Vittorio Imbriani e si candida alle elezioni d’istituto.

Si iscrive alla Facoltà di Ingegneria all’Università degli Studi di Napoli Federico II, dopo di che cambia corso iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza. Qui ricopre la carica di Consigliere di Facoltà e di Presidente del Consiglio degli Studenti.

È proprio durante il periodo dell’Università che Luigi Di Maio viene a conoscenza della realtà creata da Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, e ne diventa attivista.

Inizia così il suo sviluppo politico, che lo porterà a diventare nel 2018 il membro favorito per la candidatura a Presidente del Consiglio alle elezioni politiche 2018.

Oggi fidanzato con Virginia Saba, la giornalista sarda che ha colpito e affondato il cuore del pentastellato.

La ribalta politica e la crisi di governo

Il nuovo leader del Movimento 5 Stelle trova intesa assieme alla Lega di Matteo Salvini nel nuovo Governo 2018. I due diventano Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri sotto il Governo Conte.

Viene inoltre eletto Ministro del Lavoro del nuovo Governo “del Cambiamento“.

In questo momento di crisi di Governo è al centro dell’attenzione dei media per la formazione del nuovo regime politico; sta discutendo sulla formazione del probabile Governo giallorosso, che vedrà la collaborazione tra il Movimento 5 Stelle e il Pd.