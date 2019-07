Governo, Matteo Salvini a pugno duro contro: “Pronti ad andare da soli”

Il Governo con Matteo Salvini non ha dubbi e segue una linee molto diretta, anche contro alcune manovre europee. Ecco i dettagli

Sono giorni di alta tesione al Governo, ma Matteo Salvini non si lascia intimidire e gestisce la sua linea dura anche contro i sostenitori di Macron e Merkel.

La presunta crisi con Luigi Di Maio

In questi giorni ci sono stati tantissimi botta e risposta in merito a crisi e potenzialità, con la profonda voglia di una durata media di quattro anni senza tornare al voto per gli italiani.

Il vice premier Matteo Salvini ha le idee molto chiare su Luigi Di Maio:

“E’ coerente nonché grande lavoratore”

Evidenziando che però qualcosa negli ultimi mesi sembra essere cambiato, ma di non temere le offese personali bensì i continui no che potrebbero danneggiare il futuro del Paese e il volere degli italiani.

Discorso lineare anche su un’altra questione:

“la lega non è attaccata alle poltrone, noi non abbiamo tempo da perdere”

Sottolineando che il partito non è appunto nato con la voglia di restare attaccata alle poltrone ma di lavorare:

“non acccetterò più un minuto di stare qui con chi dice no”

La linea dura di Salvini contro i sostenitori di Macron e Merkel

Non ci sono sconti per i sostenitori di Macron e Merkel, dove il vice premier conferma di non aver intenzione di fermarsi:

“siamo al governo solo per fare cose importanti. se non riusciamo andremo avanti da soli – abbiamo aspettato troppo”

Aggiungendo anche che chi in Europa preferisce stare dalla parte del Presidente francese e la cancelliera tedesca, in Italia non può stare dalla parte della Lega.