Governo, Di Maio dopo la consultazione: “Realizziamo il programma o non si va avanti”

Giuseppe Conte è al secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo Governo e Di Maio con Zingaretti si esprimono in maniera netta. Ecco gli aggiornamenti

Giro di Boa per il Governo e Giuseppe Conte con la seconda parte delle consultazioni, tra i grandi assenti e qualche proposta di Di Maio diretta.

Le parole di Zingaretti

Dopo che Berlusconi ha chiesto a Conte di pensare ad un voto immediato e Salvini con Meloni non si sono presentati, Zingaretti ha esordito che i dati Istat confermano che ci sia bisogno di un netto miglioramento e svolta:

“un incontro mentre l’istat conferma dettagli negativi sull’economa e la necessità di una svolta!”

Da quello si sposta alla necessità di ottenere meno tasse sui salari medio bassi, come incentivo per la ripresa del Paese stesso e come stimolo al fine di incentivare i consumi per tutte le famiglie italiane.

Fa poi un passo verso il Decreto Sicurezza:

“abbiamo proposto al presidente che anche sui decreti sicurezza si proceda nelle forme dovute”

La dichiarazione di Di Maio

Anche Luigi Di Maio ha rilasciato le sue dichiarazioni rivolgendo i suoi auguri a Conte, per questo incarico molto importante. Lo scenario si sposta poi sulla crisi e sul fatto delle tante occasioni sprecate in tutto questo tempo.

Non solo, perchè evidenzia duramente:

“o siamo d’accordo a realizzare i punti del nostro programma o non si va avanti”

Chiedendo di guardare ad un futuro per il bene del Paese considerando alcuni punti imperativi: