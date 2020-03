Governo, che cosa è stato deciso? L’annuncio del Premier Conte sul coronavirus

Che cosa è stato deciso dal Governo sul coronavirus? Le strette e le misure restrittive sono state annunciate dal Premier Conte questa notte.

Stretta del Governo sul coronavirus con una diretta di questa notte sui social, dove il Premier Giuseppe Conte ha comunicato quanto deciso.

Cosa è stato deciso per l’Italia stremata dal coronavirus?

L’annuncio di questa notte – come da video allegato – ha diviso l’opinione degli utenti, in una Italia che cerca di combattere l’epidemia ma che allo stesso tempo sembra non potersi fermare.

Nella giornata di ieri è stato registrato il picco massimo di persone decedute pari a 793 in un solo giorno. L’Italia è in ginocchio e il Premier Conte ha annunciato:

“chiuderemo nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantirci beni e servizi essenziali”

Aggiungendo che questa è la crisi più ardua che il Paese stia vivendo dal secondo dopoguerra.

La sua rassicurazione, al fine di non creare panico e assalto agli esercizi:

“continueranno a restare aperti i supermercati, i negozi di prima necessità. non c’è ragione di fare code per gli acquisti”

Assicura inoltre che:

“resteranno aperte farmacie, servizi bancari, assicurativi, servizi pubblici e trasporti”

Evidenziando che se l’attività non risulta essere essenziale, dovrà essere attuato lo smart working. Il Premier sottolinea che sia imperativo ora ridurre il motore produttivo del Paese, senza però arrestarlo del tutto.

Da quanto comunicato edicole, benzinai, tabaccherie e media non rientrano tra gli esercizi in chiusura:

“una decisione difficile ma necessaria”

Attilio Fontana dopo il comunicato si è mosso immediatamente, emanando una ordinanza che blocchi uffici pubblici, cantieri, uffici professionali, attività all’aperto e possibilmente dotazione di termoscanner all’interno dei supermercati: