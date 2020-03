Coronavirus in Italia, 793 decessi: “Rispettare le regole, altrimenti non si ferma”

Si aggrava il bilancio dei decessi da coronavirus: il bilancio della Protezione Civile delle ore 18:00. Il Papa prega per chi è in casa è vive l’angoscia dell’incertezza.

Si registra un nuovo record di decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Borrelli ha affermato che quelle in atto, sono le misure massime.

Gli aggiornamenti in Italia

Mai così tante morti per coronavirus in un giorno solo: 793 per un totale di 4825 deceduti. Sono 4821 le persone contagiate in 24 ore. Il totale dei contagiati è di 42681.

Intanto, i governatori del Nord, in primis della Lombardia, chiedono l’inasprimento delle misure. Tanto che il governatore lombardo ha firmato un decreto che vieta l’attività motoria all’aperto, la chiusura dei cantieri e di alcuni uffici aperti al pubblico. Verranno sospesi anche tutti i mercati all’aperto e la chiusura di tutte le strutture ricettive, ad eccezione di quelli legati all’emergenza. Restano aperte edicole, farmacie e parafarmacie con la debita distanza di sicurezza. Un’altra misura chiesta da Fontana è il termo scan all’ingresso di supermarket e farmacie a cura dei titolari degli esercizi. L’ordinanza andrà in vigore nella giornata di domani e durerà fino al 15 aprile. Sarà prevista un’ammenda fino a 5000 euro per chi verrà sorpreso in assembramenti.

Nell’ospedale di Crotone, invece, si registra un aumento del personale sanitario che si è messo in congedo, ben 300. Un’anomalia del dato che coincide con l’aumento dell’emergenza. A denunciare l’accaduto lo stesso ospedale.

Conte ha eseguito un tampone nei giorni scorsi perché un uomo che fa parte del suo staff è stato testato ed è risultato positivo. L’uomo è intubato in condizioni critiche.

Gli aggiornamenti dal mondo

In Gran Bretagna sono oltre 5000 i contagiati con un incremento di 1000 unità in un giorno. Sono 72818 le persone testate in totale. Ad affermarlo, il Ministero della Salute.

Negli Stati Uniti, intanto, la conta dei positivi arriva a 18 mila. Donal Trump ha deciso di chiedere lo stato di calamità per New York.