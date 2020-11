Google lancia un web game che aiuta a distinguere le fake news

Il titolo progettato da Google e Altroconsumo si intitola The Information Tower e sarà utile per distinguere il vero dal falso.

A differenza di chi è più esperto sul web, non tutti gli utenti che popolano internet saprebbero distinguere una bufala dalla realtà. Per questo motivo Google ha messo a disposizione un nuovo strumento: The Information Tower.

Anche i giovani sarebbero vittima della disinformazione che dilaga sul web

Quest’ultimo è un web game sviluppato proprio da Google insieme al sostegno di Altroconsumo. Il titolo, il quale è stato promosso anche da Skuola.net, è stato creato allo scopo di educare contro le falsità del web, mentre si divertono, la nuova generazione di ragazzi.

Secondo un’indagine svolta dalla Fondazione Mondo Digitale per “Vivi Internet al Meglio”, sono più della metà i ragazzi fra i 14 ed i 19 anni che si informano esclusivamente attraverso il web. Nonostante ciò, circa il 90% di questi ragazzi sa benissimo della possibilità di imbattersi in fake news.

Il rischio per i giovani sarebbe di essere troppo sicuri di se ed incappare in bufale

Nello specifico il 36,3% degli intervistati avrebbe detto di non essere mai stati vittima di disinformazione, mentre il 43,2% ha dichiarato come sia accaduto solamente un paio di volte all’anno. Il pericolo più grande però starebbe proprio in questa eccessiva sicurezza dei ragazzi. Circa la metà degli intervistati, infatti, ha ammesso di conoscere poco l’argomento delle fake news.

Passando a parlare del videogame, quest’ultimo testerà le capacità investigative dei giocatori, proponendogli di scegliere tra 3 notizie realmente pubblicate online ed una fake news. Ci sono vari modi di scovare “l’intruso” come ad esempio notare diversi refusi nel testo, un titolo clickbait, mancanza di fonti citate o persino link sospetti.

Insomma il gioco si presenta in una formula molto semplice ossia quella di scalare la torre, aumentando di piano in piano la difficoltà delle sfide.