Google: Al via “Italia in digitale”, un nuovo programma dedicato alle piccole e medie imprese

Google è al fianco delle PMI italiane: con il programma “Italia in digitale” Big G prevede un investimento importante.

Ad annunciarlo è il Ceo di Alphabet in persona, Sundar Pichai:

«Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell’Italia. Per aiutare a trasformare le aziende italiane grandi e piccole, investiremo oltre 900 milioni di dollari in 5 anni, che includono l’apertura delle due Google Cloud Region in partnership con TIM».

Google lancia un’iniziativa strategica per stimolare la crescita economica nel paese offrendo una varietà di risorse, formazione e collaborazioni a beneficio di aziende e persone in cerca di lavoro.

Inoltre, l’azienda lancerà due Google Cloud Region in collaborazione con TIM. Ciò aiuterà i fornitori italiani a lavorare in una potente infrastruttura supportata da Google.

Google ha collaborato con i governi di tutto il mondo, compresa l’Italia, 24 ore su 24 durante la pandemia per aiutare a risolvere il problema.

La collaborazione con il Ministero della Salute ha offerto conoscenze fondamentali sul COVID-19, Maps e YouTube hanno dato accesso a servizi gratuiti di apprendimento a distanza a milioni di studenti e insegnanti italiani mentre le scuole erano chiuse.

Google ha offerto prestiti promozionali e sovvenzioni a imprese private italiane, dipartimenti governativi e organizzazioni non governative.

Grazie ai miglioramenti nello shopping su Internet, nell’intrattenimento indoor e nella telemedicina, alcuni settori economici sono stati in grado di sopravvivere, ma la recessione economica ha avuto un impatto significativo sulle piccole imprese, principalmente perché le persone sono costrette a rimanere a casa.

Google: le iniziative nel digitale

Non è la prima volta che Google avvia iniziative come “Italia nel digitale”, esperienze come “Crescere in Digitale” e “Google Digital Training”, hanno riscosso buoni successi.

Secondo Big G questi programmi hanno aiutato 500mila persone a ottenere le competenze digitali necessarie per rilanciare un’attività o migliorare la propria carriera lavorativa.